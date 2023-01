Le aree giochi del V Municipio cambiano volto: la mappa dei nuovi spazi

Lavori in corso nel Municipio V per la riqualificazione delle aree giochi del territorio. In questi giorni gli operai stanno lavorando alla rimozione dei giochi e degli arredi ormai vecchi e degradati che sorgono in giardini e aree verdi individuati dagli uffici municipali, così da lasciare spazio a rinnovati spazi per bambini e famiglie.

Dove sorgeranno le nuove aree giochi

Le aree ludiche oggetto degli interventi sono quelle di largo Preneste, largo San Luca Evangelista, piazza dei Condottieri, piazza Eratostene, piazza delle Giunchiglie, via Balzani, via dei Meli/via del Prato e via degli Aceri. In tutti i casi, a causa della mancanza di manutenzione ordinaria e straordianria, le strutture ritenute sono stare ritenute più idonee e sicure. Una volta rimosse gli spazi verranno riqualificati e arriveranno nuovi arredi, da installare grazie a uno specifico investimento previsto nel nuovo bilancio.

“Abbiamo richiesto oltre 700.000 euro da inserire nel piano investimenti per questi interventi, proprio per far fronte alle esigenze del territorio - spiegano Mauro Caliste ed Edoardo Annucci, rispettivamente presidente e assessore al verde del V Municipio - È evidente che servirà del tempo materiale per la rimozione, progettazione e installazione dei nuovi arredi, ma a fronte di anni di mancata manutenzione, confermiamo con i fatti il nostro impegno per la riqualificazione delle aree verdi e ludiche".

Il piano di decentramento del verde diventa realtà

I lavori sono partiti in questi giorni grazie al completamento dell’iter per il passaggio delle aree dalla competenza del Comune a quella del Municipio, avvenuto a dicembre nell’ambito del piano di decentramento delle aree verdi.

A dicembre, dando seguito concreto alla deliberazione con cui la giunta capitolina ha avviato il piano di decentramento amministrativo per la gestione delle aree verdi sotto i 20.000 metri, al Municipio V erano state consegnate 93 aree verdi per un’estensione complessiva di 325mila metri quadri, con una dotazione finanziaria annua di circa 600 mila euro e l’impegno a un accompagnamento tecnico-amministrativo.