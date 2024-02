Bando mercati, per i 97 posteggi liberi ci sono 41 idonei. Il municipio V: "Risultato incoraggiante"

La nuova ondata di bandi per l’assegnazione di 97 posteggi liberi nei mercati rionali del municipio V ha dato risultati che l’assessore al Commercio e sport, Marco Ricci, definisce “soddisfacenti”. Sono state, infatti, ritenute idonee 41 richieste. “I bandi fatti negli anni precedenti – sottolinea Ricci – erano andati quasi deserti. Stavolta, invece, la risposta è stata incoraggiante. Un importante passo in avanti verso il rilancio dei mercati rionali”. Già nel 2019 e poi nel 2020, infatti, il municipio aveva messo a bando i posteggi liberi, ma la risposta era stata deludente.

I numeri, mercato per mercato

L’avviso pubblico dello scorso ottobre era relativo all’assegnazione di 97 posti, di cui: 31 nel mercato rionale di viale della Primavera, 2 al Casilino 23, 14 nel mercato di Villa Gordiani, uno a La Rustica, 6 al mercato Ronchi, 16 al mercato di piazza delle Iris, 8 al Labicano e 19 al Laparelli di Torpignattara. In base alle istanze arrivate in risposta al bando è stata stilata una graduatoria provvisoria di 41 postazioni: 13 nel mercato di viale della Primavera, uno a La Rustica, 3 al Labicano, 5 al mercato di piazza delle Iris, 4 al mercato di Torpignattara, 12 a Villa Gordiani, 13 al mercato Primavera e 3 al Casilino 23. “In quest’ultimo caso – sottolinea Ricci – gli idonei sono 3, ma i posti disponibili, che verranno effettivamente assegnati, come previsto dal bando, sono 2”. Nessuna richiesta, invece, per il mercato Ronchi, in via Prenestina 319: “Si tratta di un mercato piccolo – spiega l’assessore – che conta circa 15 posti e in cui purtroppo sono rimaste pochissime attività. Cercheremo di rilanciarlo con alcune iniziative mirate che possano riportare lì le persone”. Le concessioni per le nuove postazioni nei mercati del municipio V verranno date in via definitiva entro due mesi “il tempo di svolgere tutte le necessarie verifiche” sottolinea l’assessori, e saranno valide per dieci anni.

Il piano per rilanciare i mercati

“Questo bando – spiega Ricci – si inserisce in una rete di iniziative a cui stiamo lavorando per rilanciare i mercati, che purtroppo hanno pagato caro il costo della pandemia, vivendo uno spopolamento. Stiamo cercando di rilanciarli e renderli attrattivi sia per i clienti che per i giovani che potrebbero decidere di avviare un’attività proprio in uno dei nostri mercati. Abbiamo già organizzato iniziative con alcuni esperti per sensibilizzare alla corretta alimentazione e promuovere l’acquisto consapevole dei prodotti dei mercati”. Per quanto riguarda i posti ancora vacanti nelle strutture “potrebbero ospitare attività come lezioni di prova con le associazioni sportive dilettantistiche del territorio. A breve, inoltre, è prevista la posa della prima pietra per il nuovo mercato di Tor Sapienza”.