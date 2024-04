Mercati, nel municipio V assegnati 39 box vuoti su 97. In viale della Primavera è allarme degrado

Nei mercati del municipio V arrivano 39 nuove attività. Dopo la pubblicazione del bando, dello scorso ottobre, per l’assegnazione di 97 box vacanti, ne sono stati assegnati, in via definitiva e per 10 anni, 39 (gli idonei erano 41). Un risultato che l’assessore municipale al Commercio e sport, Marco Ricci, definisce comunque “soddisfacente”, visto che i bandi pubblicati negli anni precedenti erano andati quasi deserti.

I nuovi box, mercato per mercato

L’avviso pubblico dello scorso ottobre era relativo all’assegnazione di 97 posti, di cui: 31 nel mercato rionale di viale della Primavera, 2 al Casilino 23, 14 nel mercato di Villa Gordiani, uno a La Rustica, 6 al mercato Ronchi, 16 al mercato di piazza delle Iris, 8 al Labicano e 19 al Laparelli di Torpignattara. Ne sono stati assegnati: 13 nel mercato di viale della Primavera, uno a La Rustica, 3 al Labicano, 3 al mercato di piazza delle Iris, 4 al mercato di Torpignattara, 12 a Villa Gordiani e 3 al Casilino 23. Nessuna richiesta, invece, per il mercato Ronchi in via Prenestina 319: “Si tratta di un mercato piccolo – aveva spiegato Ricci – che conta circa 15 posti e in cui purtroppo sono rimaste pochissime attività. Cercheremo di rilanciarlo con alcune iniziative mirate che possano riportare lì le persone”.

Il problema del mercato di viale della Primavera

Proprio il mercato in cui arriverà il numero più alto di nuove attività, quello di viale della Primavera, è stato al centro dell’ultima commissione Patrimonio, il 2 aprile. Come spiegato dal presidente della commissione commercio del municipio V, Marco Pietrosanti presente all'incontro: “Il mercato conta più di 100 box che offre numerosi servizi agli abitanti del quartiere. Il problema sono le competenze degli spazi, che determinano una serie di problematiche, dai box occupati alle necessità di effettuare dei lavori urgenti in aree che non si comprende a chi appartengano”. Alla commissione ha partecipato anche il presidente del mercato, Antonio Rosato. La consigliera comunale Tiziana Biolghini ha sottolineato le condizioni di “degrado e disordine del mercato, che ha bisogno di un intervento di riqualificazione”. Dalla commissione è emersa, in sintesi, l’intenzione di approfondire le competenze degli spazi della struttura in viale della Primavera con il Dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative e convocare poi una commissione congiunta Patrimonio-Commercio per approfondire la questione.