V municipio, è ufficiale la candidatura di Mauro Caliste alle primarie del centrosinistra

Mauro Caliste si è candidato ufficialmente alle primarie per la presidenza del V municipio. Lo ha annunciato il diretto interessato con un messaggio su Facebook. Non è un fulmine a ciel sereno: sul nome di Caliste, ex assessore municipale al Commercio e presidente dell’Associazione Impegno Civico, il Pd sembrava essere già stata trovata la quadra nei giorni scorsi. Così ai gazebo, il prossimo 20 giugno, il suo nome sarà tra quelli il lista per le primarie del centrosinistra.

"Il nostro V Municipio è un territorio ampio, ricco di spunti storici, di ariosi spazi verdi, di zone caratteristiche ormai diventate un luogo di incontro per tanti romani tuttavia ancora poco valorizzato", ha scritto Caliste. "Io, però, so per certo che, mettendoci impegno, cuore e lavoro, il V Municipio potrà diventare un importante riferimento per tutto il quadrante est. E addirittura, perché no, anche per tutta la città di Roma".

Caliste ha già lanciato il suo slogan che, probabilmente, farà da guida alla sua campagna elettorale: #protestaproposta. "Qusto è stato il motto che ha contrassegnato e caratterizzato il mio fare politica sul territorio. Un impegno portato avanti insieme a molti altri, donne e uomini, di qualsiasi età ma accomunati dalla stessa voglia di ridare dignità e bellezza ai luoghi della nostra vita".

Per questo, conclude "la competenza e l'esperienza che ho maturato in tanti anni di appassionato attivismo fatto per strada, incontro dopo incontro, insieme a tutto l'amore che, da sempre, ho per questi luoghi, li metto a disposizione di questo territorio, per concretizzare una visione del V Municipio innovativa, efficiente e attenta ai bisogni delle persone. Insieme riusciremo a rendere vero ciò che tutti sogniamo".