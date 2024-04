Voragine a Tor de' Schiavi, i lavori dureranno tre mesi. Gualtieri: "Nessun pericolo per le case"

Una rete di tunnel che corrono per chilometri, formando una vera città sotterranea, e che hanno sorpreso anche il sindaco Roberto Gualtieri: “Incredibile” ha esclamato, uscendo dall’area del cantiere per la riparazione della voragine in via di Tor de’ Schiavi 261. I lavori sono partiti il 25 marzo, dopo tre anni dal crollo, nel gennaio 2021. E dureranno circa tre mesi.

Il sopralluogo di Gualtieri

Nella mattina di giovedì 4 aprile Gualtieri ha effettuato un sopralluogo con l’assessora ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini, e il presidente del municipio V, Mauro Caliste. Presenti anche alcuni residenti della zona, che da più di tre anni attendono la riparazione della voragine. A causarla sono state delle radici degli alberi, che hanno danneggiato la vecchia fogna in mattoni, analoga a quella che si trova sotto il manto stradale in via Sestio Menas, dove lo scorso 28 marzo si è aperta un’altra maxi voragine. Il danneggiamento della fogna ha causato delle perdite d’acqua, determinando il crollo della volta e causando lo sprofondamento. I sopralluoghi al suo interno, con gli speleologi della protezione civile, hanno portato alla scoperta di una rete di cavità sotterranee di cui si ignorava l'esistenza, “le prime sono di epoca romana – spiega Gualtieri – erano usate per estrarre la pozzolana, materiale con cui si realizzava il celebre cemento romano. La città è stata scavata per secoli, quindi gli interventi richiedono un’attenzione particolare. Ci sono voluti mesi di progettazione perché i geologi della protezione civile, del Csimu (Dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana, ndr) e del Pau (Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica, ndr) hanno dovuto discutere e confrontare le loro evidenze scientifiche per poi programmare un intervento che tenesse conto delle particolarità del sottosuolo”. Per quanto riguarda la tenuta degli edifici limitrofi alla voragine, aspetto che preoccupa non poco i residenti della zona, Gualtieri assicura: “I palazzi sono solidi perché le fondamenta sono state fatte tenendo conto di quello che c’era sotto”.

La questione delle competenze

A dilatare i tempi di attesa per l’apertura del cantiere c’è stata anche una questione legata alle competenze, come sottolinea Gualtieri: “Ci troviamo in un complesso Ater e non spetta a Roma Capitale fare i lavori nell’area. Alla fine, pur non avendo competenza diretta, con l’assessora Segnalini abbiamo deciso lo stesso di intervenire con i nostri Dipartimenti”. E Segnalini aggiunge: “Non era più pensabile di lasciare così la situazione”.

Le fasi dell’intervento

Il progetto di messa in sicurezza è stato realizzato con il contributo sinergico dei geologi del Dipartimento Csimu, del Dipartimento di Urbanistica Pau e del Dipartimento di Protezione civile nell'ambito delle attività del Tavolo tecnico interistituzionale "Voragini e cavità sotterranee" del municipio Roma V. Il Csimu, per conoscere in maniera dettagliata le cavità presenti in prossimità della voragine e progettare l’intervento di riempimento in modo preciso, ha eseguito un rilievo laser scanner. La voragine sarà riparata inserendo dei micropali per il consolidamento delle fondazioni e circa 140 metri quadri di materiale bituminoso. In seguito, si procederà al ripristino della tubatura idrica e al rifacimento del manto stradale nelle aree interessate dal cantiere. Anche dopo la riparazione, comunque, sarà mantenuto un punto di ingresso per permettere il monitoraggio delle cavità scoperte e cercare di prevenire eventuali sprofondamenti del suolo. Il cantiere ha un costo di 300mila euro del bilancio capitolino. “Un grande lavoro di progettazione – spiega il minisindaco Mauro Caliste - perché nel sottosuolo c’è una rete di cunicoli ampi, che non creano problemi per la sicurezza delle case, su questo è stata già fatta una verifica strutturale. Fin dal nostro insediamento stiamo facendo un importante lavoro di monitoraggio delle cavità del territorio. Siamo l’unico municipio di Roma che ha una mappatura di tutte le cavità del sottosuolo. A breve partiranno, dopo anni di attesa, anche i lavori per la riparazione della voragine in via Buie d’Istria, a Villa Gordiani”.