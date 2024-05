Da via Tovaglieri a via Prenestina: la mappa degli interventi nelle strade del municipio V

Dalle strade di competenza municipale, come via Tovaglieri e via Cesati, a quelle di grande viabilità, a partire da via Prenestina. Le vie del municipio V si “popolano” di cantieri per la manutenzione stradale. A fare il punto è l’assessora ai Lavori pubblici del municipio V, Maura Lostia, che ha affrontato il tema anche in occasione della conferenza programmatica alla Casa della cultura e dello sport “Silvio Di Francia”.

Le strade coinvolte

“Per il Giubileo 2025 come municipio abbiamo a disposizione tre milioni di euro per la manutenzione delle strade di nostra competenza – spiega Lostia -. Gli interventi riguardano via Cesati, via dei Frassini, via Tovaglieri e via Noale. Sui marciapiedi, invece, c’è un investimento di un milione che coinvolge anche via Venezia Giulia e via Guattari”. Per quanto riguarda, invece, le strade di grande viabilità, di competenza comunale, “su via Prenestina, su vari tratti di via Casilina, lungo Tor de’ Schiavi e viale della Serenissima. Ma anche via di Portonaccio e viale della Primavera”. Un focus particolare, poi, è dedicato al tema della sicurezza stradale, considerato il numero consistente di incidenti che si verificano nel territorio municipale: tra i progetti dell’amministrazione c’è quello di una nuova rotatoria in via di Tor Tre Teste, all’altezza di via Lanari, l’ampliamento dei marciapiedi nella zona di Tor de’ Schiavi e la creazione di due nuove rotatorie lungo viale della Primavera, all’altezza di via dei Glicini e di via dei Platani. Sono, inoltre, in corso i lavori per la realizzazione di una strada scolastica su via di Centocelle, all’altezza dell’asilo nido Il Sole.

Le altre opere

Sempre in vista del Giubileo, inoltre, sono previsti lavori ai sagrati di due chiese del territorio: la parrocchia di San Giuseppe Cafasso e la chiesa Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo al Quarticciolo. Gli interventi riguardano il restyling dei sagrati e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre, il municipio V ha presentato, tra gli interventi per l’Anno Santo, anche la ristrutturazione del plesso Pisacane in via dell'Acqua Bullicante per trasformarlo in un polo civico e museale a servizio del quartiere. L'intervento includerà la ristrutturazione e verifica strutturale dell'ex palestra al piano terra, la trasformazione dell'ex palestra in luogo di esposizione per i reperti archeologici rinvenuti durante la costruzione della metro C e la realizzazione di due ascensori per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Un progetto importante per la riqualificazione del quartiere e per la creazione di un nuovo spazio di aggregazione e di cultura.