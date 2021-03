La Rustica, i locali di via Dameta sono pronti: chiavi consegnate alla Polizia Locale

Attesi fin dal 2017, gli spazi ristrutturati di via Dameta, presso il mercato di La Rustica, sono stati consegnati dal V municipio l'8 marzo scorso. Le chiavi di una delle tre stanze riqualificate, così come spiegato dal presidente Giovanni Boccuzzi, sono state consegnate al Comandante De Sclavis per la realizzazione di un presidio del V gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale. "Come da progetto", ha spiegato ancora Boccuzzi, "l'altra stanza verrà utilizzata come ufficio anagrafico mentre la terza la daremo ai cittadini mettendola a bando".

A novembre la struttura era stata oggetto di un atto vandalico e la vetrata di ingresso era stata rotta. La notizia era stata commentata anche dalla delegata alle Periferie della sindaca Virginia Raggi: "Ai vili vandali invece dico che hanno trovato pane per i loro denti, perché fortunatamente, il giochino dell'omertà si è rotto e presto pagheranno per questo gesto. Molto presto. Forza La Rustica".