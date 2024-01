Il Municipio V rifiuta l'annessione di Grottoni e Casale Caletto: "Servono più risorse"

Parliamo, alla fine, di circa 50 famiglie che, però, vivevano in un limbo amministrativo. Dal 12 gennaio il quartiere Grottoni si riunisce al quartiere La Rustica passando nelle competenze del Municipio Roma V. L’area che si trova nella parte esterna del raccordo si stacca, quindi, dal VI municipio come, nei giorni scorsi, era accaduto con il quartiere Casale Caletto, anche questo, prima di competenza del quarto, si è riunito direttamente a La Rustica. Questo cambio di confini, però, non è stato digerito, per usare un eufemismo, dal presidente del V Municipio Mauro Caliste che voleva rinunciare, per mandare un messaggio al Campidoglio, all’annessione di queste nuove porzioni di territorio

Pochi fondi

Caliste, anche a mezzo social, ha dato il “benvenuto” ai nuovi abitanti del quinto, i residenti di Casale Caletto e Grottoni. Due quartieri dimenticati che rischiano, però, di non veder cambiare il loro destino. Infatti, in una delibera approvata lo scorso 22 dicembre dal consiglio municipale, Caliste rifiutava “l’assegnazione di ulteriori competenze” dovute all’allargamento dei confini. Il motivo è semplice. Contestualmente all’annessione dei quartieri non sono arrivati, da Roma Capitale, ulteriori risorse per la loro gestione e per l’implementazione dei servizi.

Ovviamente la procedura amministrativa è andata avanti e i due quartieri sono ora di competenza del V Municipio. Quello di Caliste era, come detto, un gesto soprattutto simbolico per chiedere al Campidoglio un maggiore impegno in termini, soprattutto, di trasferimento di fondi.

Grottoni

La porzione della borgata “La Rustica” ricadente nel Municipio Roma VI, si trova all’esterno del Grande Raccordo Anulare, ed è compresa nella zona urbanistica Acqua Vergine 8D. Questa zona è anche conosciuta con il nome di “Grottoni”. Questa è direttamente collegata con il V municipio, per via Galatea, e non ha invece alcun tipo di collegamento diretto con il VI municipio, al quale apparteneva, se non attraverso il transito del Grande Raccordo Anulare. Questo, infatti, segnava i confini dell’area, ora visiti ed approvati dal Comune di Roma.

Chi si sposta

Nello specifico i tracciati delle seguenti aree di circolazione, già appartenenti al Municipio VI, ora ricadono nel Municipio V: via Andrea Noale, via Antanasio Soldati, via Bisegna, via Castel San Vincenzo, via Ferrazzano, via Fortunato Depero, via Lucio Fontana, via Luigi Russolo, via Mario Sironi, via Osvaldo Licini, via Palata, via Torrebruna, via Galatea (già ricadente parte nel Municipio IV parte nel Municipio V e parte nel Municipio VI, ora ricade interamente nel Municipio V), via Publio De Tommasi (già ricadente parte nel Municipio V e parte nel Municipio VI, ora ricade interamente nel Municipio V), via di Salone (già ricadente parte nel Municipio IV e parte nel Municipio VI) pur rimanendo parte nel Municipio IV e parte nel Municipio VI, il tratto compreso tra il Ponte Di Salone (mezzeria) e via Collatina (mezzeria) e precisamente dal numero civico 312 al numero civico 368 compresi, ricade nel Municipio V. Conseguentemente, i numeri 312,314 e 368 già assegnati su via di Salone passano dal Municipio VI al Municipio V. Via Collatina (già ricadente parte nel Municipio V e parte nel Municipio VI) pur rimanendo parte nel Municipio V e parte nel Municipio VI, subisce le variazioni dei seguenti tratti: a) lato sinistro (numeri civici dispari) tra la sovrastante Circonvallazione Orientale (mezzeria) e Via di Salone (mezzeria) e precisamente dal numero civico 501 al numero civico 661 compresi, ricade nel Municipio V; b) lato destro (numeri civici pari) rimane invariato. Conseguentemente i numeri civici 501, 521, 571, 653 e 661 già assegnati su via Collatina passano dal Municipio VI al Municipio V.