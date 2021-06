La Rustica, un quartiere per tre municipi: in Campidoglio la delibera per unirlo nel V

I cittadini lo richiedono da anni: far rientrare il quartiere de La Rustica, oggi diviso tra i municipi IV, V e VI, all'interno del medesimo territorio, quello del 'V'. Nel tempo anche i municipi interessati hanno votato atti per andare in quella direzione. L'11 giugno scorso la richiesta è finita in una proposta di delibera di iniziativa consiliare a firma della consigliera Eleonora Guadagno.

Oggetto: "Modifica alla deliberazione dell'assemblea capitolina dell'11 marzo 2013 per quanto concerne la delimitazione territoriale dei municipi IV, V e VI". Nel testo si sottolinea la "continuità territoriale" del quartiere de La Rustica che oggi si trova "spacchettato" dal punto di vista amministrativo, a seguito della realizzazione del Gra e dell'autostrada per l'Aquila. Secondo il disegno descritto nel documento, tutta La Rustica doverre finire nel territorio del V municipio. Tra le motivazioni: la quasi totalità degli abitanti nel territorio di La Rustica usufruiscono dei servizi offerti dal V municipio, tutto il quartiere è meglio collegato al V municipio, la popolazione che vi risiede è "demograficamente prevalente".

A darne notizia è il consigliere municipale del M5S Pietro Rossi: "Appena eletto 5 anni fa i cittadini ed i rappresentanti dei comitati di zona mi dissero che una delle cose più importanti da fare sarebbe stata l'unificazione del quartiere in un solo municipio", ha scritto in un post su Facebook.

"Nel 2017 cominciammo a lavorare in V municipio coinvolgendo in più commissioni bilancio, i comitati dei cittadini e i rappresentanti degli altri municipi coinvolti. Il tutto sfociò nell'atto 'Riunificazione del Territorio de La Rustica in un'unica amministrazione municipale', votato il 20 dicembre 2017 in Consiglio del V Municipio" a maggioranza assoluta. "Il nostro atto fu poi seguito da quello votato in VI Municipio a luglio 2018 e con qualche difficoltà in più a quanto votato nel novembre 2019 nel IV Municipio. Infine arriviamo ai giorni nostri, e per questo dobbiamo tributare un grosso grazie alla caparbietà della consigliera Eleonora Guadagno. Speriamo adesso che si avvii l'iter tanto sperato da tutti".