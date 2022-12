A La Rustica piantati 200 nuovi alberi grazie a un intervento di forestazione urbana

Nel Municipio V arrivano 200 nuovi alberi grazie all’investimento dei privati. Nei mesi scorsi il parlamentino diretto da Mauro Caliste ha sottoscritto un protocollo d’intesa con Azzero Co2 per promuovere un intervento di forestazione urbana nell’ambito della campagna “Mosaico verde”, e l’area prescelta per le piantumazioni è stato il parco Caduti di Marcinelle”, un’area verde di circa 5 ettari di superficie a La Rustica.

Il parco è delimitato a est dal Grande Raccordo Anulare, a nord da via della Rustica e via Galatea e a sud dal tracciato della ferrovia. Gli alberi sono stati scelti dopo un confronto tra agronomi e Servizio Giardini, e verranno sistemati lungo i vialetti: in totale sono 60 lecci, 40 sughere, 20 aceri campestri, 20 ornielli, 20 bagolari e 20 roverelle. A loro si aggiungono 200 arbusti tra esemplari di corbezzolo, viburno, fillirea e lentisco.

“Mosaico Verde” è una campagna nazionale finalizzata alla forestazione di aree urbane ed extraurbane e alla tutela di boschi ideata e promossa da AzzeroCO2 e Legambiente. L’obiettivo dell’iniziativa è facilitare l’incontro tra le necessità degli enti locali di recuperare aree verdi e la volontà delle aziende di investire risorse nella creazione o tutela di boschi permanenti. A finanziare l’intervento, Risparmio Casa e il gruppo Supermercati Crai. Su ogni pianta, che ha la certificazioe forestale, pende la garanzia di attecchimento, e per due anni la manutenzione sarà in carico a chi ha realizzato l'intervento.

La piantumazione dei nuovi alberi al parco Caduti di Marcinelle arriva a una settimana da un altro intervento di questo genere in via Cei, a Torpignattara, finanziato quest’ultimo dalla Regione Lazio: “L’impegno dell’amministrazione sulle tematiche ambientali è massimo, per questa ragione ogni giorno favoriamo interventi pubblici, privati e del terzo settore che puntano alla sostenibilità e alla transizione ecologico - sottolineano il presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste, e l’assessore al verde Edoardo Annucci - La valorizzazione e riappropriazione delle aree verdi pubbliche rimane un obiettivo su cui continueremo a lavorare per restituire spazi alla cittadinanza; questo intervento di forestazione è un primo passo e siamo felici di averlo realizzato a La Rustica”.