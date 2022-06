L'ex scuola Vertunni (abbandonata) di nuovo nel bando per la rigenerazione urbana

Il Campidoglio ci riprova. L'ex scuola Vertunni nel quartiere La Rustica sarà candidata al bando internazionale C40 Reinventing Cities. Rigenerazione, sostenibilità e resilienza per la valorizzazione del patrimonio pubblico sono gli obiettivi con cui Roma Capitale promuove la partecipazione alla terza edizione della gara pubblica.

L'ex scuola di via Vertunni era già stata candidata nel 2020, ma non sono arrivate proposte finali. "Roma Capitale, facendo seguito all'obiettivo primario di bonificare, recuperare e rifunzionalizzare l'area ha deciso di proporla nuovamente" fa sapere il Campidoglio. Rispetto a due anni fa però, la messa a bando in alienazione e non in concessione, come accaduto nella precedente edizione, per favorire la sostenibilità economica degli eventuali investimenti sul bene.

Parliamo di un fabbricato risalente agli anni '90. Qui era prevista la realizzazione di una scuola ma i lavori non sono stati mai portati a termine, con le condizioni di degrado e abbandono sempre aumentate negli anni. Diversi i tentativi di riqualificazione non andati a buon fine. Tra questi nel 2019 una proposta del V municipio per un progetto di "autorecupero" a fine abitativi. Mai andato in porto.