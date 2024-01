Casale Caletto, il quartiere dimenticato passa al V Municipio

Era periferia della periferia. Dopo anni di richieste e raccolte firme, Casale Caletto cambia municipio, passando dal IV al V. Territorialmente, vista la sua vicinanza con La Rustica, il quartiere era più vicino al suo nuovo municipio che a quello vecchio. Ora il trasferimento è diventato ufficiale, compresa una porzione di territorio che ricadeva nel VI municipio.

Casale Caletto

Casale Caletto è un’area compresa tra via di Cervara, il fiume Aniene e l’A24, con quest’ultima che disegna un lungo confine longitudinale e che taglia anche il Gra. Un’area piccola, caratterizzata soprattutto dalla presenza di palazzine popolari che sorgono proprio su via del Casale Caletto. Basta guardare una mappa per capire quando fosse “sbagliata” la competenza del IV municipio sulla zona, visto che il quartiere è letteralmente adiacente con La Rustica.

Gli interventi e i servizi per gli abitanti e per le imprese delle vie sottoelencate saranno quindi assicurati dal Municipio Roma V: via Alete, via del Casale Caletto, via Matteo Civitali, via Dameta, via Giacomo del Duca, via Gioiamia, via Lauso, via Melibeo, via Mirtillo, via Naide, via Galatea: parte terminale da sottovia A24 verso nord, via Jacopo della Quercia: strada di confine – i numeri civici pari dal 16 all’82 passano al municipio V. Via Montano: strada di confine - i numeri civici 22 e 27 rimangono nel municipio IV. Via di Cervara: da incrocio con Via di Tor Cervara fino all’altezza del civico 65 compreso rimane nel IV municipio, dal civico 67 fino all’incrocio con via Montano diventa confine, poi tutta municipio V, i numeri civici dispari dal 67 in poi e i numeri civici pari dal 124 in poi passano al municipio V.

L’annessione

A novembre del 2019, il Movimento 5 Stelle aveva presentato una mozione per chiedere che il quartiere passasse al V Municipio Una richiesta, secondo i grillini, avanzata dagli stessi residenti, stanchi di essere trattati come cittadini di serie B. Di tutt’altro avviso, ai tempi, la Lega che invece chiedeva un potenziamento dei servizi nella zona. Senza un centro culturale o qualsiasi altro tipo di servizio, ora i residenti di Casale Caletto sperano che il V Municipio riesca a dare loro maggiore risorsi per uscire da uno stato di abbandono nel quale versano da ormai troppi anni.