La Rustica riunita in un unico Municipio, c’è il ‘sì’ del Campidoglio

La frammentazione di un unico quartiere su tre municipi è solo un ricordo: l’aula Giulio Cesare ha approvato all’unanimità la proposta di delibera firmata da Eleonora Guadagno per riunire La Rustica. “Da tempo i cittadini ci chiedevano questa riunificazione per ragioni pratiche, che condividiamo, oltreché urbanistiche e storico-sociali” ha commentato la consigliera pentastellata dalla sua pagina Facebook a poche ore dall’approvazione unanime in aula.



La Rustica è stata, fino alla votazione in aula avvenuta giovedì 12 agosto, suddivisa in tre municipi: IV – V – VI. Già nei mesi scorsi, i consigli dei rispettivi municipi avevano dato parere favorevole alla ‘riunificazione’ di La Rustica per agevolare la vita quotidiana dei residenti costretti a districarsi tra più territori pur appartenendo allo stesso quartiere. Una richiesta avanzata dai cittadini stessi che, anche attraverso le pagine del nostro giornale, hanno spesso raccontato rabbia e disagi.



Il provvedimento approvato in aula riunifica sotto la competenza di un unico Municipio, il V, il territorio de La Rustica, frammentato dal punto di vista amministrativo a seguito della realizzazione del Gra e dell'Autostrada Roma - L'Aquila. Pertanto, confluiranno nel Municipio V sia la porzione attualmente ricadente nel Municipio IV, nota come "Casale Caletto", sia l'area ricadente nel Municipio VI, conosciuta come "Grottoni".