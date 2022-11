In fiamme nella notte un compattatore di Ama

Un compattatore usato da Ama per la raccolta dei rifiuti in città è andato a fuoco nella notte in piazzale Pino Pascali, a Centocelle.

L’incendio non ha provocato feriti, ma ha distrutto il mezzo e costretto i vigili del fuoco e gli uomini di Ama a trasferire i rifiuti raccolti nel parcheggio Pino Pascali per evitare che la situazione si aggravasse.

“Ama ha attivato tutte le procedure per la loro rimozione, che avverrà nelle prossime ore”, ha confermato l’assessore municipale al Verde del V municipio, Edoardo Annucci.