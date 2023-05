La sede della protezione civile bersaglio dei ladri a Centocelle: tre furti in pochi mesi

Tre furti in pochi mesi. Diversi danni tra cui una finestra rotta utilizzata per entrare, serrature forzate e porte piegate. È l'incubo che stanno vivendo le volontarie e i volontari dell'associazione di protezione civile Does di viale Palmiro Togliatti, 981.

"Nelle ultime due violazioni siamo stati derubati di un televisore utile alla formazione interna e di una torcia utilizzata durante gli interventi notturni idrogeologici, alla quale si è sporto denuncia in merito. Mi piange il cuore vedere una struttura al servizio del territorio che sia presa di mira da vandali e ladri", ha commentato il presidente dell'associazione Riccardo Francisci che ha presentato denuncia e consegnato alle forze dell'ordine anche le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'ultimo furto subito nella notte.

"La nostra associazione di protezione civile riesce a rispondere alle emergenze territoriali grazie ai fondi degli enti e con le donazioni della popolazione, i quali credono nella nostra missione, questi episodi feriscono tutto il sistema di protezione civile, ma non ci faremo abbattere nel perseguire la nostra missione", aggiunge Matteo, volontario dell'associazione Does.