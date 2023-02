Fabrizia, disabile amante del ballo: “Mia sorella cacciata dal centro anziani”

Il ballo come mezzo di integrazione, quando la comunicazione verbale è compromessa e le capacità relazionali sono molto difficili. Fabrizia, nome di fantasia, a 47 anni è così che prova a vivere una quotidianità normale, aiutata da un'assistente specializzata e dalla sorella Monia. Purtroppo, però, da qualche giorno per lei le porte del centro anziani dove si recava più volte a settimana per cimentarsi con nuovi passi, sono rimaste chiuse.

Fabrizia, donna con disabilità che ama ballare

A raccontarlo è proprio la sorella, sua caregiver e tutrice legale. Lo fa in una lettera inviata alla nostra redazione e poi in una telefonata: "Mia sorella ama ballare - esordisce - ma purtroppo ha una disabilità cognitiva per trauma da parto, è una di quelle bambine che è stata tirata fuori con il forcide. Questa operazione le ha leso l'ambito del linguaggio e ha difficoltà relazionali, si emoziona molto sia in negativo sia in positivo. Cammina e parla, ma non è autonoma". Per questo ogni giorno, per qualche ora, c'è una persona che la accompagna - pagata dalla sorella tramite il contributo municipale per l'assistenza indiretta - e in particolare fino a poco tempo fa la portava al corso di ballo.

La telefonata del maestro: "Troppi iscritti, non c'è più spazio"

"E' sempre stata accolta bene in quel centro anziani al Prenestino - continua Monia - e anche dai maestri che si occupano del corso e dagli altri frequentatori. Sono quasi quattro anni che ci andiamo. Però ultimamente i maestri hanno chiuso la loro scuola professionale e gli allievi rimasti sono stati trasferiti nella sala del centro anziani". Questo ha cambiato le cose repentinamente: "Evidentemente non sono stati preparati alla situazione che avrebbero trovato - racconta Monia - pensavano di essere in un contesto professionale, ma è un centro anziani. Una signora sembrava molto infastidita dalla presenza di Fabrizia, così lunedì quando mia sorella e l'assistente sono tornate dal corso, abbiamo ricevuto una telefonata da uno dei due maestri". Una telefonata imbarazzata, a quanto pare: "In sostanza ci veniva detto che erano aumentate le iscrizioni e non c'era più spazio per mia sorella", specifica Monia.

La sorella: "Il centro anziani non sapeva niente"

Niente più ballo per Fabrizia, quindi. Nonostante in precedenza avesse addirittura preso parte al saggio finale e dal 2019 nessuno si è mai sognato di chiederne l'allontanamento, le cose sono cambiate: "Fabrizia è regolarmente tesserata - continua Monia - , non so se esiste una quota per partecipare al corso, io ho sempre chiesto se ci fosse da pagare e mi è stato detto di no, probabilmente è un'agevolazione riservata alle persone con disabilità". "Sono andata a parlare con il presidente del centro anziani - conclude - ma non sapeva niente e neanche la segretaria del centro, che è sempre lì, aveva notizia di questa decisione. Ho scritto al V municipio e alla consulta cittadina per la disabilità". Per ora dal centro anziani nessun riscontro: intanto Fabrizia resta a casa, aspettando di poter tornare a ballare.