Baglioni compie 70 anni, i fan gli regalano murale a Centocelle

Un primo piano di un giovane Claudio Baglioni, assorto, mentre sembra immaginare uno dei brani che l’avrebbe reso famoso, “Strada facendo”: è comparso nei giorni scorsi a Centocelle, quartiere in cui l’artista è nato e cresciuto, ed è un tributo ai suoi 70 anni realizzato dallo street artist Maupal, all’anagrafe Mauro Pallotta.

L’opera è stata voluta da un gruppo di fan di Casa San Felice, casa-famiglia gestita dal parroco dell’omonima chiesa nel quartiere, supportato dal sito doremifasol.org, che riunisce il “Baglioni-world”: la scelta di tratteggiare le parole “strada facendo vedrai che non sei più da solo” è legata al desiderio di inviare un messaggio di speranza e fiducia per chi, in qualche momento della sua vita, si è trovato in difficoltà.

“È una sorpresa indescrivibile. Ma come vi è saltato in mente? - è stato il commento di Baglioni, che ha compiuto 70 anni il 16 maggio - Nel quartiere dove sono stato bambino e adolescente. A Centocelle, dove sono diventato un ragazzo. Nella piazza in cui son salito, per la prima volta, su un palco senza lontanamente immaginare quel che sarebbe accaduto in seguito. Su una parete della casa famiglia San Felice proprio davanti a quel palchetto del tempo che fu”.

“L’avete pensata bella - ha detto il cantante, commosso dal regalo dei fan - Una gran cosa per una buona causa. Il mio apprezzamento e la mia gratitudine non hanno voce e parole sufficienti e adeguate. È una sensazione bizzarra e stupefacente. E, per una volta tanto, fa davvero piacere essere "sbattuti su un muro". Un muro, che in quegli anni, temevo si alzasse per sempre tra me e tutti gli altri e che oggi si fa testimonianza di un incontro che dura da allora. Un insieme di piccole storie vissute o mai risapute che la vita ha narrato nel romanzo di ognuno di noi”.