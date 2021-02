Centocelle, nuova voragine in viale della Primavera

Nuova voragine a Centocelle. Mercoledì il terreno è sprofondato in un'aiuola spartitraffico lungo viale della Primavera, nell'ultimo tratto di strada a ridosso della Casilina. La collocazione della voragine ha evitato la chiusura della strada a differenza di quanto accaduto il 20 gennaio scorso, sempre a Centocelle ma in via Tor de' Schiavi, quando l'asfalto è sprofondato proprio sotto alle ruote di un'auto e la polizia locale ha dovuto deviare il traffico.

Il fenomeno non è nuovo tanto che nel 2017 gli uffici capitolini competenti (Protezione civile, Programmazione urbanistica, Infrastrutture e Manutenzione urbana) avevano mappato le cavità sotterranee dell’area, problematica diffusa nei pressi di Villa De Sanctis ma diffusa in tutto il V municipio ricco di cave di pozzolana sottoterra ed estesi tunnel sotterranei un tempo utilizzati come fungaie.

Oltre a Tor de' Schiavi, a inizio febbraio due diverse voragini avevano mandato in tilt la viabilità di Tor Pignattara: la prima in via Casilina, la seconda in via dell'Acqua Bullicante.