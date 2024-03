Partiti (dopo tre anni e mezzo) i lavori sulla voragine di via Tor de' Schiavi: dureranno 60 giorni

Mentre sono ancora in corso le verifiche sulla voragine apertasi il 28 marzo in via Menas al Quadraro, a Centocelle sono (finalmente) partiti i lavori di riparazione di un altro sprofondamento, in via Tor de’ Schiavi. Un intervento atteso dal 2021, quando, in un vialetto di accesso al civico 261 del comprensorio Ater, il manto stradale aveva ceduto e un’auto era rimasta in bilico su una maxi voragine.

I lavori in via Tor de’ Schiavi

Il cantiere per la riparazione della voragine dovrebbe durare circa 60 giorni: “Si tratta di un'opera che ha richiesto diversi mesi di indagini, sopralluoghi, progettazione e la creazione di un accesso al sottosuolo protetto che permetterà di ispezionare le gallerie”. Durante le verifiche che sono seguite all’apertura della voragine, infatti, è stata scoperta una rete di cavità sotterranee di cui nessuno era a conoscenza. Da qui la necessità di mantenere, anche una volta riparata la voragine, un punto di ingresso per permettere il monitoraggio delle cavità scoperte e cercare di prevenire eventuali sprofondamenti del suolo. Gli interventi saranno articolati così: prima la voragine sarà riparata inserendo dei “micropali per il consolidamento delle fondazioni e circa 140 metri quadri di materiale bituminoso”. Acea, in seguito, dovrà intervenire per ripristinare la condotta fognaria e, infine, si procederà al rifacimento dell’asfalto. Per un totale di due mesi di lavoro: “Si tratta di un'opera complessa che ha visto il coinvolgimento di vari dipartimenti, polizia locale e l'ufficio tecnico municipale ai quali vanno il mio ringraziamento e quelli del presidente, Mauro Caliste”, spiega Lostia. Per la voragine in via Dulceri, apertasi il 20 febbraio, invece, non ci sono ancora tempi certi sull’entità e la durata degli interventi: nei giorni scorsi è emersa la presenza di una parte di rete fognaria che necessitava di un’ispezione da parte di Acea, su cui si attendono i risultati.

Gli interventi stradali

Via Tor de’ Schiavi, come via Serenissima, parte della Prenestina e la porzione di via di Portonaccio che ricade sul municipio V è stata interessata anche da lavori di rifacimento del manto stradale. Gli interventi sono stati avviati anche in via Casilina dove, in occasione della partenza del cantiere, c’è stato un sopralluogo del sindaco Roberto Gualtieri, con l’assessora ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini. “Il progetto prevede altri interventi e mira a rendere più sicuri i tratti viari ad alto scorrimento” spiega il presidente del municipio V, Mauro Caliste. Sono in chiusura anche gli interventi di riqualificazione del tratto tra via Placido Zurla e piazza del Pigneto: “I lavori si sono svolti soprattutto di notte - chiarisce Gualtieri - per non incidere troppo negativamente sulla viabilità. Il manto stradale è stato riqualificato fino a 10 centimetri di profondità, per garantire una durata più lunga di tenuta dell'asfalto. Sono stati effettuati interventi anche sui marciapiedi, che erano in pessime condizioni e caditoie, con sfalcio del verde e sarà rifatta la segnaletica orizzontale. Ci siamo dati l'ambizioso obiettivo di riqualificare tutti gli 800 chilometri di viabilità primaria di Roma Capitale, dove passa il 65% del traffico cittadino. Ad oggi siamo al 50% di strade rifatte".