Tor de’ Schiavi: tra i lotti Ater la strada è transennata per una voragine del 2020

Nella zona di via Tor de’ Schiavi ci sono delle transenne che resistono al tempo. Sono state sistemate per delimitare un’area in cui si era formata una voragine, un anno e mezzo fa. E restano ancora al loro posto.

“Persiste la situazione di rischio determinata dalla voragine apertasi a dicembre 2020 nella strada interna del comprensorio Ater a Tor de Schiavi – ha fatto sapere Fabrizio Ghera, il capogruppo di Fratelli d’Italia in regione, in una nota firmata insieme ai consiglieri municipali Daniele Rinaldi, Patrizio Platania ed a Christian Belluzzo, attivista dello stesso partito – dopo il cedimento, niente è stato fatto per ripristinare la sicurezza”.

I quattro esponenti di Fratelli d’Italia hanno dichiarato di aver effettuato, il 9 luglio, un sopralluogo ed ascoltato le rimostranze dei residenti. “Da un anno e mezzo a questa parte c’è stato solo un intervento per riparare il collettore fognario, poi i lavori si sono fermati. Anche dopo le ispezioni nelle cavità sottostanti agli edifici non sono ancora state eseguite opere di consolidamento” ha segnalato Ghera.

In un’area particolarmente soggetta alla formazione di voragini, non c’è solo il problema ravvisato tra i lotti dell’Ater. Gli stessi esponenti di Fratelli d’Italia, segnalano infatti la necessità di “monitorare con urgenza” un’altra strada, poco distante. Si tratta di via Fiuggi dove è ubicata la scuola Trilussa. Lì è presente “un’enorme apertura sul lato del piano stradale con una galleria ipogeo che arriva fin sotto le palazzine”. Le foto scattate dai consiglieri, mostrano le condizioni di quella singolare galleria.

“Riteniamo che la soluzione della problematica richieda il coinvolgimento di diverse istituzioni a cominciare dalla Regione Lazio che dovrà relazionarsi in tempi brevi con l’Ater e il V municipio. Una apposita seduta della commissione municipale trasparenza sarà convocata dal presidente Rinaldi (Fdi) entro la fine del mese - ha annunciato Ghera - con l’obiettivo di stabilire il ruolo dei vari enti ed uffici coinvolti, onde evitare rimpalli di competenze già verificatisi in passato”.