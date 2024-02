Maxi voragine a Centocelle, dopo tre anni a marzo i lavori: tutte le fasi della riparazione

Partiranno a marzo i lavori per la riparazione della voragine che si è aperta nel gennaio del 2021 in via in via Tor de’ Schiavi, in un vialetto di accesso al civico 261 del comprensorio Ater. Gli interventi dovrebbero durare dai 60 ai 70 giorni “ovviamente salvo imprevisti, come ad esempio le condizioni meteo sfavorevoli, che potrebbero rallentare i lavori” spiega a RomaToday l’assessora ai Lavori pubblici e vicepresidente del Municipio V, Maura Lostia.

La storia della voragine

L’assessora ricostruisce la cronistoria della voragine: “La rottura della condotta fognaria è stata causata da una radice incuneata - spiega -. Al suo interno si sono calati gli speleologi della Protezione Civile, con il supporto dei tecnici dei dipartimenti Programmazione e attuazione urbanistica (Pau) e Coordinamento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana (Csimu) che hanno scoperto la presenza di una rete di gallerie di cui nessuno era a conoscenza”. La situazione, dunque, era piuttosto complessa: “Per questo nei mesi successivi alla formazione della voragine e alla scoperta delle gallerie abbiamo costruito un bypass fognario e sono state fatte mappature del sottosuolo. Abbiamo concordato con Protezione Civile e Ater di creare un accesso alle gallerie, in modo che, una volta chiusa la voragine, si avesse comunque un punto di ingresso per verificare la situazione del sottosuolo nel corso del tempo". Dalle verifiche dei tecnici era infatti emersa la presenza, in alcuni punti di crolli e cavità che potrebbero portare ad altri sprofondamenti del suolo.

Le fasi dell’intervento

In questi mesi geologi del Pau, Protezione civile e Csimu hanno lavorato alla progettazione delle fasi di riempimento per la riparazione della voragine: “I lavori saranno importanti, verrà interdetta un’area molto più ampia rispetto a quella dello sprofondamento – spiega Lostia – ma si tratta di strade a circolazione interna per i residenti”. Gli interventi saranno articolati così: prima la voragine sarà riparata inserendo dei “micropali per il consolidamento delle fondazioni e circa 140 metri quadri di materiale bituminoso”. Acea, in seguito, dovrà intervenire per ripristinare la condotta fognaria e, infine, si procederà al rifacimento dell’asfalto. “Siamo molto soddisfatti – chiarisce Lostia -. Come Municipio uno dei primi problemi che avevamo presentato, nelle interlocuzioni con Roma Capitale, era stata proprio la situazione della voragine di Tor de’ Schiavi e di quella di Villa Gordiani. Anche per questa la fase di progettazione è ormai avanzata. Il prossimo mese faremo un incontro dedicato con i residenti per presentare anche i prossimi nterventi”.