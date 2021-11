Al Casilino 23 è emergenza rifiuti: cittadini esasperati dalla spazzatura fuori dai cassonetti

Un cordone di sacchetti circonda i cassoni della spazzatura di via Francesco Ferraironi, zona Casilino 23, una delle tante aree nel quadrante Est della Capitale che da mesi sprofonda tra i rifiuti.

Così come per il Pigneto e Torpignattara, la Togliatti e Villa Gordiani, gli abitanti del Casilino 23, angolo via Alceste Trionfi, sono accomunati dallo stesso degrado. “Da mesi sempre la stessa storia – lamenta un residente di zona - Gli operatori Ama svuotano i cassonetti con la compattatrice, ma nessuno di loro raccoglie i rifiuti davanti, oltre al fatto che i cassonetti sono tutti sfondati”.

Una muraglia di immondizia che, allo stesso modo, “da mesi coinvolge anche Via Romolo Balzani e gli asili nido di zona, come quello dietro alla chiesa di San Gerardo Maiella”, racconta un testimone.

Così come in tantissime aree della Capitale e del Municipio V, gli abitanti convivono così con topi, gabbiani e cornacchie, nell’indifferenza degli operatori Ama. “Un anno fa segnalai a un operatore che uno dei cassoni aveva il pedale rotto. Prese nota dicendo che avrebbero provveduto. Bene, il cassonetto rotto è ancora là e gli anziani, non potendolo aprire, sono costretti però a conferire i rifiuti in strada”.

Una lamentela che arriva a poche ora dalla comunicazione, da parte del Presidente del Municipio V, Mauro Caliste, di aver finalmente designato il Dott. De Sisti come delegato AMA per le operazioni di pulizia straordinaria che interessano tutta la Capitale, personalità che affiancherà sul territorio l’attuale Assessore alla Transizione Ecologica, Edoardo Annucci.

“Da settimane chi ci governa dice che sono stati stanziati fior di migliaia di euro per i netturbini, la domanda che rivolgiamo a chi ci rappresenta è questa: il Comune si è preoccupato di rinnovare il contratto ad Ama, ma in queste settimane di disservizi era ancora valido. Non è il caso che il Comune premi Ama se non svolge il proprio lavoro!”.