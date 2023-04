A Centocelle un'anziana ha sventato una truffa grazie ai corsi dei carabinieri

Truffe agli anziani, ma non sempre a buon fine. Nonostante il fenomeno non tenda a diminuire, è sempre più difficile per gli "sciacalli urbani" portare a compimento i loro raggiri. Dopo i tre arresti effettuati dalla polizia a danno di una banda di truffatori che in due mesi era riuscita a truffare quattro anziani sparendo con oro e gioielli per 132mila euro, a intralciare il lavoro di un fantomatico finto nipote un'anziana residente a Centocelle che aveva partecipato ai corsi antitruffa che i carabinieri svolgono in parrocchie, centri anziani e centri diurni.

Sono stati proprio i militari dell'arma della stazione di Centocelle ad arrestare in flagranza di reato un giovane italiano di 22 anni, di Napoli, già con precedenti, gravemente indiziato del reato di truffa aggravata ai danni di un’anziana di 83 anni nonché di resistenza a pubblico ufficiale. Lo scorso pomeriggio, la vittima è stata contattata telefonicamente da due persone, una che si è finta il nipote e l’altra come direttore delle poste, riferendole che avrebbe dovuto saldare un debito del nipote di 4000 euro, al fine di evitare guai giudiziari.

L’anziana, memore delle raccomandazioni ricevute dal maresciallo, comandante della stazione dei carabinieri di Roma Centocelle, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione delle fasce più deboli, circa le tipologie di truffe ai danni degli anziani, ha immediatamente contattato gli uomini dell'Arma che hanno così predisposto un mirato servizio.

Poco dopo, il 22enne si è presentato sotto l’abitazione della donna ed è stato così raggiunto dai carabinieri. Il giovane per evitare l’identificazione ha cercato di divincolarsi ma è stato bloccato e condotto in caserma. Mercoledì mattina nel corso del rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato.