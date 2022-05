Il parco di Roma bloccato dallo scheletro di un vecchio teatro

Metti un ricorso pendente dal 2012, una struttura fatiscente e pericolosa per gli stessi senzatetto che la abitano, e un'amministrazione con le mani legate, impossibilitata a intervenire perché appesa a un pronunciamento del Tar mai arrivato, ed ecco bloccato il parco comunale Somaini, area verde di Centocelle compresa nel vincolo paesaggistico Ad Duas Lauros, in parte interdetta ai cittadini.

L'appello a Gualtieri

Al centro della storia il nuovo teatro tenda Pianeta di viale della Primavera. Inattivo dal 2004 quando crollò una tribuna, oggetto di un incendio nel 2020, oggi è uno scheletro fatiscente circondato da una discarica abusiva che contamina il verde del parco. Ma è ancora in piedi, nonostante le ingiunzioni di demolizione arrivate al proprietario dagli uffici tecnici capitolini.

Il V municipio chiede al sindaco Gualtieri e all'avvocatura comunale, con una memoria di giunta dello scorso 11 maggio di attivarsi per sollecitare i giudici amministrativi a pronunciarsi su un contenzioso che è fermo da nove anni. Oltre a "coinvolgere - si legge nel testo - tutte le strutture competenti, dai vigili urbani ai servizi sociali agli organi dello Stato interessati, per evitare che l'utilizzo abusivo di una struttura in forte degrado possa comportare situazioni di pericolo per le persone".

Tutto fermo da 9 anni

Una lunga storia ferma in tribunale da anni. Un primo provvedimento del 2010 chiese la rimozione della struttura, che ricade lo ricordiamo in un comprensorio di interesse archeologico vincolato, ma i proprietari lo impugnarono al Tar. I giudici respinsero il ricorso. Arrivò una seconda ingiunzione nel 2012, anche questa impugnata.

Anni di nulla fino al 2017, quando l'avvocatura comunale presenta istanza di prelievo sollecitando il tribunale a esprimersi sulla inammissibilita? del ricorso. Nel 2019 la segretaria del Tar comunica l'estinzione del processo per inerzia della parte, termine che però venne poi prorogato su richiesta degli stessi ricorrenti. Da allora niente si è mosso. E oggi l'ennesimo appello al sindaco Gualtieri.