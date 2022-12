Ignorati gli studenti che volevano l’eucalipto monumentale: arrivano le motoseghe

Doveva diventare un albero monumentale ed invece rischia di essere tagliato. E’ quanto accade ad un eucalipto situato nelle immediate vicinanze della scuola media Artemisia Gentileschi, in via Carpineto, zona Centocelle.

Nell’area intorno all’albero, utlizzata come parcheggio, è stato apposto un cartello con il quale si comunica che “dal 5 dicembre a fine lavori” saranno “effettuati interventi di potature e/o di abbattimento” e pertanto “sarà vietato sostare nell’area interessata”. Il parcheggio è stato infatti opportunamente cinto con il classico giallo della polizia locale. L’unico albero che si trova in quello spazio, è un eucalipto d’imponenti dimensioni. Un albero che, gli studenti della scuola media, avrebbero voluto divenisse un albero monumentale.

La proposta degli studenti

“Avevamo richiesto che fosse inserito nel registro degli alberi monumentali” ha spiegato il professor Carlo Lei che, con i suoi studenti della prima media, si era dato da fare a verificare le misure dell’eucalipto. “La circonferenza dell’albero è di oltre 4 metri e mezzo” e pertanto “di dimensioni ampiamente sufficienti” per procedere con la candidatura. Raggiunto da Romatoday, l’insegnate ha spiegato di aver inoltrato, il 7 giugno del 2021, una richiesta all’ “Ufficio sistema arboreo cittadino, che si occupa anche del censimento alberi monumentali e, per conoscenza anche all’ufficio preposto della regione Lazio”.

A quella proposta, “inoltrata con tutti i documenti richiesti – ha segnalato l’insegnante – non è mai giunta alcuna risposta”. L’unica comunicazione che in qualche modo ha interessato l’albero, è stata quella caratterizzata dal cartello che, per i prossimi giorni, interdice l’utilizzo dell’area, per “lavori di potatura e/o abbattimento”. “Non mi sembra un bel segnale per gli studenti, ora quattordicenni, che nel 2021 avevano mandato la candidatura” ha obiettato il professore Lei. L’insegnate ha spiegato di essersi messo in contatto con la direzione regionale agricoltura, nella giornata del 1 dicembre, e di aver così appreso che “che la tutela di un albero con caratteristiche di monumentalità parte da una delibera del Comune”. Ma questa delibera non è mai stata approntata.

La richiesta della perizia

Informato della situazione, è intervenuto il municipio V. A poche ore dalla protesta dell'insegnante, che ha segnalato il caso anche al locale gruppo retake, si è registrata la reazione del municipio V. L’assessore all’ambiente Edoardo Annucci ha fatto sapere che l'attuale amministrazione non ha mai potuto visionare la richiesta inoltrata nel 2021. “In merito all'albero - ha aggiunto Annucci - ho chiesto la sospensione dell'intervento e di inviarmi la perizia fatta dall'agronomo. Dopo aver visto la perizia dell'agronomo il servizio giardini farà le valutazioni del caso; l'amministrazione si muove secondo regolamento del verde, conseguentemente ogni intervento deve essere giustificato con ragioni tecniche”.

Intervento sospeso

Le motoseghe, per ora, resteranno ferme. Ed andrà chiarito ai cittadini, a partire dagli studenti della scuola, se l’intervento previsto sarà di potatura o di taglio. Nel primo caso, ha ribadito l’insegnante “va scongiurata l’ipotesi di una capitozzatura”, già eseguita ai danni di un ligustro della scuola. Poi bisognerà anche capire perché, a distanza di un anno e mezzo, l’amministrazione non abbia preso in considerazione la proposta di rendere monumentale l’eucalipto.