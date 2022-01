Centocelle, la Pio XII non chiuderà: "Abbiamo salvato scuola storica del territorio"

Se fino a qualche settimana fa sembrava l'unico finale possibile, ecco invece una buona notizia per genitori e ragazzi della Pio XII. L'istituto storico di Centocelle, che ha formato intere generazioni del territorio, non chiuderà.

Gestito dalla congregazione cristiana dei Fratelli Lasalliani, dopo 60 anni di istruzione religiosa, a inizio novembre la scuola aveva comunicato ufficialmente ai genitori la chiusura a settembre 2022, per ragioni organizzative interne, scatenando le proteste di papà e mamme che subito si sono rivolti alle istituzioni del territorio.

"Insieme all'assessora alla Scuola Cecilia Fannunza, abbiamo contattato il vicariato e i Padri Lasalliani, per farci portavoce della volontà delle famiglie e per trovare una soluzione che andasse bene per tutti" spiega il presidente Pd del V municipio Mauro Caliste. "Abbiamo trovato grande collaborazione e disponibilità da parte di tutti gli attori della vicenda e alla fine la bella notizia è arrivata".

Sarà la congregazione Marista a prendere in gestione l'istituto. Un passaggio di mano che consentirà di tenere aperte le classi. Nulla cambierà quindi per le famiglie del territorio. Tanto che le iscrizioni per l'anno prossimo sono già partite.

"La sinergia di intenti tra cittadini e istituzioni ha dato buoni frutti - ha concluso Caliste - il territorio non ha perso una storica risorsa educativa che potrà continuare a lavorare con e per le nuove generazioni".