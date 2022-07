‘Medici pro vax, boia nazisti’: scritte no vax sui muri dell’ambulatorio

Hanno usato una bomboletta spray di colore rosso per imbrattare muri e pilastri dell’ambulatorio scrivendo frasi contro i medici e la scienza, paragonando il vaccino al nazismo. Siamo in via degli Eucalipti a Centocelle, nel municipio V dove ignoti no vax hanno danneggiato la struttura. L’amara scoperta nella mattina di sabato 30 luglio.

A denunciare quanto accaduto, l’assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato: “Sono gravissime le scritte rinvenute presso l’ambulatorio di San Felice in via degli Eucalipti a Centocelle contro i medici e la scienza. Il logo è lo stesso delle scritte presso l’Istituto Spallanzani. Spero che questi vigliacchi vengano consegnati alla giustizia”.

“Speranza nazista” e “Salvate i bambini”. E ancora “Vax=morte” fino a “Medici pro vax, boia nazisti”. Un attacco al vaccino, al ministro della Salute – Roberto Speranza – al personale sanitario, ai medici ed alla la scienza.

A giugno scorso, altre scritte come queste sono comparse sui muri dell’ospedale Spallanzani. Ignoti hanno macchiato l'esterno dell'istituto di malattie infettive con scritte contro i vaccini ai minori e contro la campagna vaccinale. La firma degli atti vandalici una W racchiusa dentro un cerchio rosso. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.