Al via la pulizia straordinaria dei tombini di via Togliatti

C'è anche l'incrocio tra via Prenestina e viale Palmiro Togliatti tra le aree che saranno oggetto di interventi anti allagamento da parte dell'amministrazione di Roberto Gualtieri. Presentato oggi in Campidoglio, il piano prevede azioni su tredici aree.

L'incrocio del V municipio è uno dei simboli delle zone più a rischio. Si tratta di una zona in cui confluiscono due grosse arterie, la Prenestina e la Togliatti e negli ultimi eventi metereologici è sempre finita sott'acqua. Colpa di tombini e caditoie ostruite da foglie e rifiuti, ma anche della conformazione della strada che vede l'incrocio al centro di una conca.

Gli allagamenti all'altezza del comando della polizia locale. Proprio i vigili sono quelli che si sono trovati impegnati a liberare i tombini per liberare le auto rimaste impantanate, trasformate in barche alla deriva. Un lago che replica quanto accade anche a largo Preneste, altro punto critico del municipio, tanto da essere ribattezzato "Lago Preneste". Qui il piano Gualtieri però non prevede per ora interventi.

Sempre sulla Togliatti gli interventi toccheranno anche il tratto nel VII municipio, all'altezza di piazza di Cinecittà.