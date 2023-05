I comitati di Roma est "curano" il parco di Centocelle: "Assenza del Comune aiuta le attività illegali"

Nel giorno in cui "Roma cura Roma", con i volontari impegnati a ripulire in modo organico la città, si leva forte la protesta dei comitati di Roma est che da tempo chiedono la bonifica e la piena fruizione del parco di Centocelle. Sfasci, l'incendio della scorsa estate, la bonifica della buca e del canalone: tanti i fronti aperti.

Cinecittà Bene Comune e Comitato Pratone di Torre Spaccata - per il Parco delle Ville Romane insieme a Pac Libero sono scesi in piazza insieme per la rimozione dei combusti e l'apertura di un varco al Pac su via Palmiro Togliatti per la ricongiunzione con il pratone di Torre Spaccata. "Una azione dimostrativa", fanno sapere le associazioni, "perché da troppo tempo si rimanda la bonifica del Parco di Centocelle, la delocalizzazione degli autodemolitori e i lavori per rendere fruibile i 126 ettari di questa area verde urbana, mettendo in collegamento il Parco di Centocelle con il Pratone di Torre Spaccata e creando così un ricongiungimento tra queste due aree verdi".

Duro l'attacco all'amministrazione: "L'assenza di governo del Comune di Roma da parte dell'assessora Sabrina Alfonsi su questa area crea le condizioni per il rifiorire delle attività illegali e dei roghi di smaltimento illecito di materiali che da sempre angustiano il periodo estivo di questa zona. Vogliamo risposte e soluzioni rapide ed un tavolo di confronto con l'amministrazione e in particolare con il dipartimento ambiente e il dipartimento ciclo dei rifiuti".

A fine marzo l'assessora Alfonsi, interpellata da RomaToday, spiegava che "lì non aprirà più alcuna attività, mentre agiremo in danno per chi non rispetta l'ordinanza". E aggiungeva: "Anche sul parco voglio rassicurare i cittadini perchè, finita la bonifica avviata ad agosto sulla parte di territorio dell’ex Casilino 900, avvieremo l’intervento al Canalone su cui sono state fatte le indagini. Mentre Arpa ha effettuato le analisi del suolo sull’area del parco coinvolta dall’incendio. Stiamo lavorando con una coordinazione che mai è avvenuta prima, e il progetto del parco di Centocelle rappresenta un investimento to importante per questa amministrazione".

Con i comitati oggi è sceso in strada anche il capogruppo in Comune di Sinistra civica ecologista, Alessandro Luparelli: "Mi sono unito a loro a via Palmiro Togliatti dove Cinecittà Bene Comune, PAC Libero e Comitato per il Pratone di Torre Spaccata si sono dati appuntamento in occasione di “Roma Cura Roma” per una giornata di cura e di protesta, lanciando la sfida di ripulire l'area dai rifiuti combusti rimasti lì dall'incendio dello scorso luglio. I cittadini e le cittadine chiedono risposte e soluzioni dopo aver proposto un tavolo di confronto con l'amministrazione e in particolare con l'assessora Alfonsi. Da troppo tempo si rimanda la bonifica del Parco, la questione delocalizzazione degli autodemolitori e i lavori per rendere fruibile e aperta questa enorme area verde urbana, mettendo in collegamento il Parco di Centocelle con il Pratone di Torre Spaccata, creando così un ricongiungimento tra queste due aree verdi. Il Parco di Centocelle è da sempre oggetto della nostra lotta politica e da anni sono al fianco della cittadinanza attiva che si batte per farlo diventare finalmente Parco Pubblico. Per questo oggi sono qui insieme a loro, ancora una volta per richiamare all'attenzione su una questione urgente che non è più rimandabile".