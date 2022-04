Perché 40 pini di via Prenestina dovranno essere abbattuti

Addio ai pini. I circa quaranta alberi che, dall’11 aprile, si è iniziato a tagliare in via Prenestina, non saranno sostituiti con altrettanti esemplari di Pinus pinea.

Poco spazio per le radici

L’assessorato capitolino all’ambiente ha fatto sapere che, l’attuale sede stradale, non è in grado di supportare l’apparato radicale tipico dei pini romani. La sostituzione degli alberi, quindi, chiama in causa un diverso assetto del viale. E per studiare la fattibilità del progetto, dovranno sedersi attorno ad un tavolo il dipartimento ambiente, la soprintendenza ed il municipio.

Il tavolo di confronto

“In tempi rapidi” hanno fatto sapere dall’assessorato, perché le alberature devono essere messe a dimora il prossimo autunno. Quindi prima di ottobre. Al posto dei 40 pini, quindi, arriveranno nuove alberature ma non è scontato che saranno piantate sempre su via Prenestina. Se il tavolo darà esito negativo, verranno messe a dimora nel quadrante. E’ invece certo, hanno ribadito dal Campidoglio, che tutte le ceppaie saranno rimosse dalla sede stradale.

Perchè vengono abbattuti

L’abbattimento dei pini, che ha ricevuto il nulla osta della Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma, si è reso necessario perché gli alberi sono stati inseriti dal dipartimento ambiente nella “classe D estrema”, la peggiore tra quelle con cui viene stabilita la propensione al cedimento di un albero. A nulla è valsa la proposta, avanzata dalla consigliera municipale Eva Vittoria Cammerino (Roma Futura), di puntare su una soluzione diversa dall’abbattimento, come l’ancoraggio. Il rischio crollo è stato tale da non lasciare altra strada all’azione delle motoseghe.