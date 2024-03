Piazza Sabaudia, i residenti: "Degrado totale". Il municipio: "Già fatti 3 interventi"

Vecchi wc, coperte, bottiglie di vetro e cartoni di vino: in piazza Sabaudia, a Tor de' Schiavi, il degrado è ovunque. A testimoniarlo sono le immagini scattate da una residente, Lucia Persi, che ogni giorno attraversa la piazza “e la situazione è ogni giorno più preoccupante – spiega – sono cresciuta in questa zona e non è mai stata ridotta così. Da quando sono stati fatti i parcheggi la situazione è precipitata. Anche il giardino, riqualificato lo scorso anno, è in stato di totale abbandono”.

I lavori di riqualificazione nel giardino

Il nuovo giardino di piazza Sabaudia ha aperto i cancelli appena un anno fa, dopo un restyling: i lavori hanno interessato la completa riqualificazione dell'area verde, è stato realizzato, inoltre, uno spazio attrezzato per attività ludiche e sportive e sono stati aggiunti un campo polivalente e un'area giochi per bambini. Il 7 giugno del 2023 il presidente del municipio V, Mauro Caliste, ha inaugurato il nuovo giardino, pulito e riqualificato, a disposizione dei residenti. Cosa è successo poi? Perché è di nuovo sprofondato nel degrado?

La risposta del municipio

A questo proposito, l’assessore al Verde del municipio V, Edoardo Annucci, spiega: “Nell’ultimo periodo il giardino di piazza Sabaudia è stato vandalizzato tre volte, motivo per cui sono stati fatti anche degli esposti, in quanto su uno di questi danneggiamenti abbiamo anche il nome del responsabile. Periodicamente l’ufficio tecnico effettua lì dei sopralluoghi ed è costretto a chiudere una porzione del giardino perché non è più in sicurezza e quindi interdetta. E i lavori in quell'area non saranno imminenti, visto che siamo già intervenuti tre volte e per tre volte il giardino è stato di nuovo vandalizzato. La prima volta dopo soli due mesi dall’inaugurazione, l'abbiamo riparato, ma è stato danneggiato una settimana dopo, l’abbiamo sistemato un’altra volta ed è stato di nuovo vandalizzato. Chi vive quel quartiere e fruisce di quegli spazi ha anche una responsabilità nella sua tutela”. Il degrado, come sottolineato da Persi, non risparmia nemmeno l’area del parcheggio, dove si trovano bottiglie di vetro, vasi rotti e altri rifiuti accumulati ai margini della strada e tra le auto in sosta. “Quell’area – precisa Annucci – non è di competenza del Comune, né del municipio, ma è in carico all’amministratore del Pup (Piano urbano parcheggi, ndr), dunque del parcheggio che sta sotto. Una situazione analoga si verifica anche in viale Agosta e via Anagni. Accade spesso che i proprietari dei box non sanno che loro hanno la responsabilità sulle aree sovrastanti i parcheggi, perché oggetto di convenzione, per questo abbiamo convocato l’amministratore del Pup di piazza Sabaudia”.