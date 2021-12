Aree gioco e percorsi ciclopedonali per il parco della Serenissima

Aree gioco per i bambini, per il fitness e lo sport, e ancora aree per i cani, percorsi ciclopedonali e ciclabili, arredi, orti urbani. Sono questi gli interventi che saranno realizzati all’interno del parco della Serenissima, nel V Municipio. A deciderlo è una deliberazione approvata nel pomeriggio di martedì in giunta capitolina. Il documento contiene studi di fattibilità tecnico-economica anche per altre zone di Roma: 15 i progetti totali.

Ammonta a 6 milioni e 366mila euro l’importo necessario per gli interventi di riqualificazione previsti all’interno del parco della Serenissima. Ancora, in Quinto municipio, il Parco archeologico di Centocelle subirà un restyling per un totale di 3 milioni e mezzo di euro, entrambi al centro del progetto del Parco Lineare di Roma est.

“Il Parco della Serenissima è inserito in un contesto dal potenziale enorme e interconnesso tra le altre aree verdi del quadrante est. Un primo passo importante che si inserisce nel percorso di cura e rigenerazione del verde pubblico della città” hanno commentato la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni e l'assessore al Verde pubblico del Municipio Roma V Edoardo Annucci.

Hanno aggiunto: “Su questo le amministrazioni del sindaco Roberto Gualtieri e del presidente del Municipio Roma V Mauro Caliste stanno lavorando fin dal primo giorno e su cui, dal fronte regionale, in questi anni abbiamo lavorato nelle Commissioni consiliari e con i territori per sollecitare risposte puntuali all'amministrazione capitolina”.