Parco Madre Teresa, la riqualificazione si avvicina: taglio del nastro per la nuova area giochi

Il rilancio del parco dedicato a Madre Teresa di Calcutta è entrato nel vivo. Nello spazio verde, rimasto a lungo esposto al degrado, è stata inaugurata una nuova area ludica.

Un'area giochi attesa da anni

Altalene, scivoli, giochi a molla ed altri arredi, sono stati installati nel parco di viale delle Gardenie a Centocelle. Com’è stato ricordato dall’assessore municipale al verde Edoardo Annucci “la nuova area ludica era attesa da molti anni”. Già la scorsa estate il municipio aveva definito un progetto preliminare per il rilancio del parco, frequentemente teatro di episodi raccontati nelle pagine di cronaca nera.

La riqualificazione del parco

L’area giochi, insieme ai chioschi, alle attrezzature per il fitness, ed all’area cani – tutte cose previste nel progetto di restyling – contribuiranno a migliorare la frequentazione del parco da parte delle famiglie presenti nel territorio. “Il nostro impegno per i parchi e giardini del territorio proseguirà anche nel 2024, grazie al bilancio approvato nelle scorse ore e che vi racconteremo meglio nei prossimi giorni per ciò che riguarda il verde pubblico”.

Le intenzioni dell'amministrazione

All’inaugurazione del parco, insieme al minisindaco Mauro Caliste ed all’assessore municipale all’ambiente, ha preso parte anche il presidente della commissione ambiente Giammarco Palmieri. “Sulle aree giochi e le aree fitness nei parchi stiamo facendo un gran lavoro. Ne abbiamo installate e rinnovate tantissime in tutta la città perché oltre che un servizio sono un presidio sociale e un polo d'aggregazione che rende più forti i territori” ha spiegato Palmieri, già presidente del municipio V durante l’amministrazione di Ignazio Marino.

È un lavoro congiunto tra assessorato e dipartimento ambiente, municipi e Assemblea Capitolina, e non è un caso che quest'ultima in ogni sessione di bilancio stanzia somme importanti proprio per le aree ludiche e fitness. Sul parco Madre Teresa ora – ha concluso Palmieri – l'impegno è di procedere ad una riqualificazione complessiva dell'area”.