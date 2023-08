Al "parchetto dell'amore" stop a degrado e prostitute. Promessi interventi di restyling

Due chioschi, giochi per bambini, attrezzature fitness, nuovi arredi e uno spazio adeguato e contingentato per i cani. E ancora nuovi accessi e connessioni con il quartiere e soprattutto con le scuole limitrofe. Il municipio corre ai ripari e definisce un progetto preliminare per la riqualificazione del parco Madre Teresa di Calcutta in viale delle Gardenie, a Centocelle.

Nelle scorse settimane un primo piano di interventi è stato messo sulla carta, a seguito di una serie di incontri avvenuti tra i rappresentanti del municipio V, i progettisti e alcune realtà del territorio che hanno dato il loro contributo, come l'istituto comprensivo di via dei Sesami e l'asilo nido l'Albero Azzurro, entrambi confinanti con l'area.

"L'obiettivo è quello di far tornare pienamente fruibile questa importante area verde, creando maggiori connessioni con Centocelle, ripensando lo spazio dedicato alle attività culturali e restituendo al territorio l'area ludica, l'area fitness e l'area cani" commenta l'assessore all'Ambiente del V municipio Edoardo Annucci.

Prostitute e degrado nel "parco dell'amore"

Come documentato da RomaToday, l'area in questione è da tempo preda di degrado e abbandono. I cittadini l'hanno ribattezzato "il parchetto dell'amore" , tappa fissa delle prostitute che lavorano sul vicino viale Palmiro Togliatti e oggetto di denunce vane (almeno fin'ora) degli abitanti all'amministrazione locale.

Per farsi un'idea delle condizioni in cui versa la zona basta ripercorrere i fatti di cronaca che l'hanno vista protagonista negli ultimi mesi. Un cadavere con ferite d'arma da taglio alla gola, trovato riverso a terra sanguinante, e un'aggressione che ha portato alla morte di un militare. Sullo sfondo un degrado continuo con un giro di prostituzione sempre attivo a pochi metri da un asilo nido e da una scuola materna. Non a caso l'area è finita all'interno di un dossier presentato dal V municipio alla Prefettura di Roma. Una mappa di zone del territorio dove si richiedono con urgenza interventi a garanzia di maggior sicurezza per i frequentatori.