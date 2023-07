Prostituzione, cadaveri e aggressioni. A Centocelle il "parchetto dell'amore" spaventa i residenti

Un cadavere con ferite d'arma da taglio alla gola, trovato riverso a terra sanguinante, un'aggressione che ha portato alla morte di un militare, e un degrado continuo con un giro di prostituzione sempre attivo a pochi metri da un nido e da una materna. Siamo al parco Madre Teresa di Calcutta, un piccolo fazzoletto verde del quartiere Centocelle che gli abitanti hanno quasi paura a frequentare. Lo chiamano "il parco dell'amore", tappa fissa delle prostitute che lavorano sul vicino viale Palmiro Togliatti e danni oggetto di vane denunce degli abitanti all'amministrazione locale.

"La situazione è vergognosa, qui con i clienti vengono a consumare i loro rapporti lasciando tutto a terra, fazzoletti sporchi, preservativi, di tutto" scrive alla redazione un cittadino, che allega foto di via delle Siepi, una delle strade che costeggia il parco, poco distante dall'asilo nido L'albero azzurro di via delle Mandragore e dalla scuola dell'infanzia di via dei Sesami.

I fatti di cronaca

Qui, proprio su via delle Siepi, lo scorso febbraio, il 43enne Salvatore Danilo Lucente Pipitone, caporal maggiore dell'esercito, è stato aggredito e ucciso da Mohamed Abidi, tunisino di 33 anni ritenuto responsabile dell'omicidio del caporalmaggiore, condannato a 8 anni con rito abbreviato.

E dentro il parco, frequentato da trans e prostitute che "esercitano" lungo la via Palmiro Togliatti, distante pochi metri, lo scorso 17 giugno un residente ha trovato il cadavere di un uomo, all'ingresso di viale delle Gardenie, riverso a terra con una parrucca da donna.

Dal Prefetto

Un quadro di criminalità e insicurezza che finirà sul tavolo del prefetto di Roma durante un incontro in programma con il presidente del V municipio Mauro Caliste. "È indiscutibile che in alcuni quartieri del Municipio V ci siano vere e proprie criticità che meritano attenzione da parte della Prefettura, organo di rappresentanza del Governo nel territorio metropolitano, fermo restando il nostro impegno sul fronte sociale". Il parco di Centocelle non può che rientrare nella lista delle urgenze.