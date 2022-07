Al parco di Centocelle urge la bonifica. Alfonsi accelera: "Stiamo stimando i costi"

Non solo la semplice rimozione dei rifiuti presenti alle spalle degli autodemolitori. Il lavoro da avviare nel parco di Centocelle, viste le proporzioni dell'incendio dello scorso sabato che ha coinvolto anche la fila di autodemolitori presenti su viale Togliatti, è ben più ingente. A dirlo è la stessa assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi riferendo all'Assemblea capitolina degli incendi avvenuti nelle ultime settimane nella Capitale.

"Oltre agli interventi condivisi con i cittadini di Centocelle, ai quali rinnovo tutta la mia vicinanza per i disagi che stanno vivendo in questi giorni, nelle scorse settimane avevamo richiesto ad Ama ed ottenuto un preventivo per la rimozione della grandissima quantità di rifiuti presenti in superficie sui terreni presenti alle spalle degli autodemolitori. Ora siamo chiamati ad un altro tipo di intervento: non più solo la rimozione di rifiuti, ma anche la bonifica ed il risanamento di un'area di grandissimo valore" ha spiegato Alfonsi.

In merito al recupero ambientale dell'intero sito interessato dall'incendio "occorrerà procedere a una stima dei costi necessari per effettuare una bonifica dell'area, costi prevedibilmente ingenti vista la presenza di rifiuti speciali e pericolosi tra i materiali combusti", ha detto ancora l'assessora. Nei giorni scorsi sono stati avviati dei sopralluoghi a riguardo con le direzioni dei dipartimenti Rifiuti e Ambiente, dopodiché si procederà con la redazione di un programma di interventi. Il tutto, è la promessa, si andrà a integrare con il resto delle azioni già pianificate nei mesi scorsi per l'area del parco.

Tutti gli interventi attesi

Secondo il calendario fissato a metà giugno (che potrebbe subire rivisitazioni essendo cambiate le urgenze in agenda), la prima azione in programma riguarda la bonifica dell'ex canalone Mussolini, con un milione e 200mila euro per avviare a breve la gara. Ricordiamo che anche qui sono da rimuovere tonnellate di rifiuti interrati scoperti nel 2017 a seguito di un incendio. Sono cinque anni che i cittadini aspettano un intervento.

Poi ci sarebbero i lavori del secondo stralcio, termine con il quale viene indicata la porzione di parco con affaccio su via di Centocelle che aspetta lavori di riqualificazione, la progettazione di primo livello è stata già affidata. Si andrà in gara, è la promessa, entro dicembre 2022. Sono poi in fase di avvio, nelle more del parere della Soprintendenza statale, due progetti partecipati rispettivamente da 480mila e 68mila euro che prevedono la sistemazione del parcheggio principale e del parco in generale, con anche la piantumazione di nuovi alberi.