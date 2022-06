Parco di Centocelle, sarà Ama a rimuovere la discarica abusiva dietro gli sfasci 

Conclusi gli interventi di sfalcio dell'erba per facilitare l'accesso al parco archeologico di Centocelle, in particolare presso l'ingresso di via di Centocelle, dove, è la promessa del Campidoglio, verrà posizionato a stretto giro un cancello pedonale. Sono i primi, timidi, interventi sull'area verde completamente abbandonata da anni.

Il Comune ha promesso alla cittadinanza di farsi carico della riqualificazione totale e si sta muovendo su più fronti. Altra novità, fa sapere l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi, "con l'obiettivo di rendere fruibile anche l'accesso da viale Palmiro Togliatti, è stato richiesto ad Ama un intervento di rimozione di rifiuti illegalmente abbandonati accumulatisi negli ultimi anni".

Già, il parco più grande di Roma est è accessibile ai cittadini solo per meno di un terzo del suo spazio totale. I rifiuti sono ovunque, interrati nell'area del canalone ex Mussolini, e sparsi sulla superficie dietro gli sfasciacarrozze di viale Togliatti.

"Dopo aver avviato nei mesi scorsi un'interlocuzione con le realtà associative e sulla base di un sopralluogo effettuato la scorsa settimana, abbiamo voluto anticipare i primi lavori del secondo stralcio di interventi per rendere da subito fruibili i percorsi di accesso, in attesa che sia completata la progettazione partecipata del grande intervento di completa riqualificazione dell'intero parco di Centocelle finanziata con oltre 2 milioni di euro" dichiara ancora Alfonsi.

"Per fare il punto sulla situazione complessiva del parco, un luogo molto importante per l'Amministrazione, e individuare nel dettaglio tutti gli interventi necessari, ho già convocato la commissione Ambiente il 13 giugno prossimo, cui parteciperà anche l'assessora" ha poi aggiunto il presidente di commissione Giammarco Palmieri. "L'obiettivo è di arrivare prima possibile alla completa riqualificazione dell'area".