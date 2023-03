Il parco di Centocelle, Gualtieri e una mozione da poco: un anno dopo solo promesse (mancate)

Era il primo marzo del 2022 quando l’Assemblea Capitolina approvava, all’unanimità, una mozione (la 29 del 2022) che impegnava il sindaco Roberto Gualtieri e la giunta a "garantire un percorso risolutivo di tutte le vicende che ancora frenano il pieno sviluppo e la piena fruibilità del Parco Archeologico di Centocelle".

Un atto che elencava i sette punti chiave di un piano che, nelle intenzioni dei proponenti (il primo firmatario è stato l’ex presidente di municipio e presidente della commissione ambiente, Giammarco Palmieri), avrebbe dovuto rappresentare la svolta decisiva per riqualificare il polmone verde e restituirlo alla cittadinanza sotto forma del tanto desiderato parco urbano. A distanza di un anno, però, poco o nulla è stato fatto, se non altri atti formali e sporadici interventi di bonifica dai rifiuti, resi indispensabili e non rimandabili dal maxi incendio del luglio 2022.

“Siamo di nuovo solo alle grandi dichiarazioni a favore dei media senza nulla di concreto, visibile e apprezzabile nella vita reale - è l’amara constatazione del comitato Parco di Centocelle Libero - Un anno da una partenza che sembrava promettente e che invece ad oggi registra il solito immancabile nulla di fatto”. Uno sfogo che ha basi solide e concrete, almeno osservando nel dettaglio i sette punti elencati nella mozione e i provvedimenti presi per renderli realtà.

"La mozione era arrivata prima dell’incendio, che ha portato a un'accelerazione di una parte degli interventi programmati - ha spiegato a RomaToday Palmieri - Abbiamo avuto l'apertura del tavolo con gli autodemolitori, e sono state portate a termine delle opere di bonifica da parte dall’amministrazione. Da parte dell’assessorato credo ci sia una forte attenzione alla questione. Dalle informazioni che ho io alcuni progetti che erano in itinere stanno arrivando a compimento".

La rimozione dei rifiuti nel "Canalone" e la bonifica dell’ex Casilino 900

I primi due punti della mozione sono riferiti alla stessa questione, ovvero l’area dell’ex Casilino 900: “la rimozione dei rifiuti, in particolare nell'area del cosiddetto ‘Canalone’, così come previsto dall'Ordinanza del 2017 mai attuata”, e “attivare le strutture competenti per l'area dell'ex Casilino 900, alla luce degli esposti e delle segnalazioni circa la presenza di rifiuti interrati”.

Nel 2017, dopo un grosso incendio scoppiato nel vallone alle spalle dell’area degli sfasci, area che sino al 2009 è stata la sede dell'accampamento rom più grande d'Europa, era stata scoperta una sorta di piccola “Terra dei fuochi”, con tonnellate di rifiuti di ogni genere interrati. Gli attivisti di Pac Libero, da allora, hanno presentato diversi esposti in procura per chiedere che vengano effettuate verifiche per accertare l’entità del danno ambientale, ma di bonifiche a oggi non ne sono mai state eseguite.

Il secondo stralcio dei lavori di riqualificazione

Al punto tre, la mozione parla di “effettuare una ricognizione sulla procedura relativa al II stralcio dei lavori e porre in atto tutte le misure necessarie per l'effettiva realizzazione dei lavori, nonché quelle utili alla regolarizzazione degli accessi all'area”.

Il primo stralcio dei lavori per la realizzazione del parco, per un'estensione di 33 ettari, è stato concluso nel 2006, e a oggi è l’area è accessibile, sebbene con un unico ingresso. Successivamente all'interno degli interventi per Roma Capitale sono stati stanziati 3.300.000 euro per il proseguimento delle opere. I lavori, iniziati nel 2015, si sono fermati a causa del fallimento dell'impresa e non sono mai più ripresi, e nel bilancio 2022-2024 l'intervento è stato rifinanziato.

I lavori prevedono l'apertura di nuovi accessi, la creazione di una nuova area giochi, la trasformazione della pista di atterraggio in un playground attrezzato e la realizzazione di un grande viale alberato sul percorso dell'attuale 'Tagliata', attualmente degradato e incolto, che corre in linea retta per diverse centinaia di metri, nella zona nord del parco, sopra un tunnel sotterraneo mai usato. A fine anno il progetto era ancora in fase di progettazione esecutiva, con la promessa di averlo sul tavolo a fine inverno per avviare i lavori nell'autunno 2023 e terminarli nel 2024, e dunque in tempo per il Giubileo del 2025.

A dicembre è andato a gara un primo intervento da circa 500.000 euro per la messa a dimora di 500 alberi e la realizzazione di aree ludiche, ma i lavori non sono ancora stati assegnati. Come aveva confermato l'assessora Alfonsi a dicembre, il problema riguarda la situazione ereditata: tanti progetti risalenti a epoche diverse, finanziamenti scaduti, approvazioni pendenti, appalti e gare differenti. Il Dipartimento Ambiente ha lavorato negli ultimi mesi a una sorta di “masterplan complessivo”, e l’obiettivo - sollecitato anche dal Municipio V - è di presentarlo presto ai cittadini nella sua interezza.

"Il progetto per la piantumazione degli alberi sta arrivando a compimento - conferma Palmieri - dalle informazioni in mio possesso, sono state aperte le buste e a breve dovrebbero essere affidati i lavori. Questo mese inoltre dovrebbe essere presentato il progetto esecutivo del secondo stralcio, con conseguente indizione della gara".

La valorizzazione della Villa della Piscina e della Villa Ad Duas Lauros

Il punto quattro della mozione invitava invece sindaco e giunta a “procedere con gli interventi di valorizzazione della Villa della Piscina e della Villa Ad Duas Lauros”. I 126 ettari su cui sorge il parco rientrano nel comprensorio archeologico "Ad duas Lauros" istituito con decreto del ministero Beni ambientali e culturali del 21 ottobre 1995, ma le aree archeologiche non sono accessibili e restano a languire tra vegetazione e rifiuti.

Dal 2015 si parla inoltre di trasformare la Villa della Piscina, uno dei reperti archeologici nascosti nei meandri del parco, in un museo dotato di tutti i servizi. Il progetto, però, è ancora allo stadio concettuale: nulla di concreto è stato ancora fatto per tramutarlo in realtà.

La delocalizzazione degli sfasci

Il quinto punto della mozione è anche il più controverso e complesso: “Affrontare il tema degli autodemolitori presenti nell'area; organizzare un tavolo per la delocalizzazione degli operatori che ne hanno titolo”. Si tratta del nodo già spinoso, perché sono ormai 30 anni che a Roma si parla di spostare i 26 autodemolitori presenti nel terreno di proprietà privata, in seguito vincolato dal ministero per i Beni culturali, che occupa circa quattro ettari del confine orientale del parco, lungo viale Palmiro Togliatti.

L’incendio dello scorso 9 luglio, e la gigantesca nube nera che ha sprigionato, sembravano aver accelerato uno degli interventi più attesi degli ultimi anni, ma dopo la tanto attesa delocalizzazione a oggi ancora non ha data né destinazione. A metà settembre il Comune aveva provveduto a rimuovere circa 150 tonnellate di materiale, e negli stessi giorni il sindaco Gualtieri aveva firmato un’ordinanza, in qualità di commissario straordinario per il Giubileo, che ingiungeva agli autodemolitori stessi di bonificare l’area da rifiuti e detriti: “Avvio dei lavori entro non oltre 30 giorni”, intimava il documento, chiedendo che ogni ditta presentasse un apposito piano di rimozione da inviare a Gualtieri e Arpa Lazio. Commissario e Arpa dovevano poi verificare che i piani venissero rispettati, sia nei tempi sia nelle modalità di intervento.

Il 6 febbraio il comandante generale della polizia locale del V ha inviato a Gualtieri, all’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi, all’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia e al capo di gabinetto del sindaco, Alberto Stancanelli, una richiesta di verifica nell’area degli sfasci. Sottolineando di avere ricevuto “molteplici segnalazioni circa la ripresa di attività nell’area degli autodemolitori” e chiedendo on urgenza “di porre in essere tutte le verifiche del caso, oltre che il rispetto dell’ordinanza” emessa dl commissario di governo Gualtieri sopra citata.

Per la delocalizzazione è stato aperto un tavolo cui partecipano i rappresentanti dei Municipi interessati, gli autodemolitori stessi e il Comune: un questio giorni avrebbe dovuto riunirsi, ma la convocazione è slittata.

Il terzo lotto di lavori

Al punto sei della mozione si parlava, invece, di “individuare una fonte di finanziamento per il III stralcio dei lavori, così come previsto nel Documento Unico di Programmazione, che consentirà l'accesso e la fruizione del Parco dal versante del VII Municipio, in particolare Via Papiria”.

Su questo punto non sono pervenuti aggiornamenti ufficiali, ma una parte è stata inclusa all'interno dei lavori del secondo lotto. potrebbero però essere svelati nell'ambito della presentazione del già citato "masterplan" prevista alla Casa della Cultura".

La conferenza dei servizi

Il settimo e ultimo punto della mozione impegna sindaco e giunta a “creare una Conferenza dei servizi permanente sul Parco Archeologico di Centocelle con tutti gli attori coinvolti nei vari progetti al fine di superare la frammentarietà delle competenze, oltreché verificare ed adeguare le destinazioni d'uso dell'area”.