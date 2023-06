Campi da tennis, viali alberati e un centro servizi: un masterplan da sogno per il parco di Centocelle

Un playground sulla pista d'atterraggio dell'ex aeroporto militare, un'area giochi per bambini sul lato di via Casilina, boschetti di alberi da piantumare, un centro servizi nella casetta ex Agip che il Campidoglio vorrebbe acquistare dai privati. Il parco di Centocelle, sulla carta, si trasforma in un sogno. Durante un incontro con i cittadini dei comitati Pac Libero, Cinecittà Bene Comune e Pratone di Torre Spaccata - per il Parco delle Ville Romane, l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi ha illustrato il masterplan in programma per salvare e riqualificare una volta per tutte i 120 ettari di parco archeologico chiusi tra Centocelle e Don Bosco. Ancora il progetto deve essere ultimato nei dettagli e raccontato dal Comune alla cittadinanza in un'assemblea aperta in programma per il mese di luglio. C'è però una bozza dove il parco è già ben disegnato.

Cosa prevede il masterplan

Un maxi progetto unico che ingloba i precedenti divisi per stralci e che prevede più fasi, a breve e a lungo termine. Due al momento sono gli interventi finanziati e con procedimento in corso di affidamento. Un primo da due milioni e mezzo prevede la piantumazione di 500 alberi, in partenza il prossimo ottobre, sul lato di via Casilina, nel primo stralcio, un secondo, da tre milioni di euro che dovrebbe vedere la luce nel 2024 riguarderà un'area giochi per bambini, sempre sul lato di via Casilina, e una "promenad", camminata, sul canalone ex Mussolini, dove al momento sono interrate tonnellate di rifiuti da rimuovere (operazione che i romani attendono dal 2017).

Sempre sul lato di via Casilina, il Comune starebbe tentando di acquistare la casetta ex sede di un benzinaio Agip, oggi nelle mani di un privato, per trasformarla in un centro servizi aperto al cittadino e alle associazioni operanti sul territorio. Dovrebbe diventare questo l'ingresso principale al parco. Mentre altri due accessi verranno aperti su via di Centocelle, anche per consentire un collegamento intermodale tra metro A e metro C. Tra gli interventi ancora da finanziare quello previsto nell'area dell'ex aeroporto militare, con la realizzazione di un playground definito "il più grande d'Europa", con campi da tennis e da basket. "È stato un incontro proficuo, ci è parso un progetto ben ideato nel quale sono stati inclusi alcuni punti che richiedevamo da tempo" hanno commentato i rappresentanti dei comitati presenti all'incontro. "Se portato a termine sarebbe un grande successo per tutto il territorio e restituirebbe finalmente ai cittadini una parte fondamentale di questa città".

Bonifiche e delocalizzazione

Il tutto con in parallelo una serie di operazioni di bonifica dell'area verde necessarie e imprescindibili se si vuole dare realmente un nuovo volto al parco. Ci sono da rimuovere i rifiuti interrati nel canalone su via Casilina (operazione che ha già dei fondi stanziati ad hoc), dove è previsto il boulevard e la possibilità di visitare nei sotterranei le cave di tufo. Poi ancora la rimozione dei resti dell'incendio scoppiato ormai quasi un anno fa dietro agli autodemolitori che affacciano su viale Palmiro Togliatti. Rimozione che è stata affidata ai titolari delle attività interessate e che ancora non è stata completata da parte di tutti. L'interlocuzione a riguardo tra operatori e Campidoglio è in corso. E sempre sul fronte degli sfasciacarrozze la loro delocalizzazione in un'area lontana dal centro abitato e da un parco che, lo ricordiamo, è vincolato. A tal proposito l'area è stata individuata e si tratta dell'ex campo rom La Barbuta, sgomberato nel 2021. Una proposta avanzata dal Comune e accettata dagli operatori che però deve essere ancora ufficializzata. Anche su questo è in corso il dialogo tra Comune e Regione Lazio, l'altro ente competente in materia che ha chiesto a riguardo un piano più dettagliato.

Insomma, il progetto e le promesse ci sono. Un libro dei sogni sulla cui attuazione i comitati vigileranno attentamente.