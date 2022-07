Incendio a Centocelle, Gualtieri ai cittadini: "Ecco il piano per bonificare l'area"

Un tavolo congiunto tra assessorati per avviare l'iter che porti al trasferimento definitivo degli autodemolitori e, se necessario, un'ordinanza per imporre al proprietario dell'area, dove è partito l'incendio del 9 luglio, di rimuovere i rifiuti bruciati e bonificare il terreno. Queste le due novità emerse dalle comunicazioni del sindaco Roberto Gualtieri ai consiglieri di V e VII municipio, riuniti oggi in seduta congiunta. Il primo cittadino ha fatto il punto sui lavori nel parco di Centocelle dopo il rogo che ha distrutto quasi tutti e 26 gli sfasciacarrozze presenti sul lato di viale Palmiro Togliatti. La bonifica dell'area è salita in cima alle proprietà dell'agenda politica e il cronoprogramma ha già qualche tempistica fissata.

Bonifica e autodemolitori

Primo punto: la rimozione dei rifiuti da anni abbandonati sul terreno alle spalle degli autodemolitori, in parte su un terreno privato, corrispondente all'area dell'ex distributore Agip. "Emanerò un'ordinanza per intimare alla proprietà di procedere con la rimozione e la bonifica" ha detto il sindaco. In caso di inadempienza si potrà procedere con un provvedimento dirigenziale in danno. "Stimiamo due mesi per completare l'opera".

C'è poi un'altra area contigua da bonificare dove invece gli interventi sono a carico di Ama. "L'assessora Alfonsi ha già ottenuto un preventivo dall'azienda. Ci vorrà un mese". In parallelo, come fissato in una bozza di memoria di giunta pronta per essere approvata, verrà istituito un tavolo tecnico al quale siederanno l'assessora Sabrina Alfonsi, all'Ambiente, e l'assessore Maurizio Veloccia, all'Urbanistica. Al centro il tema del trasferimento degli autodemolitori, una delle opere "incompiute" da 25 anni, per dirla con il sindaco.

"Ci siamo attivati subito per affrontare una questione alla quale le precedenti amministrazioni non hanno saputo dare soluzione" spiega il primo cittadino in aula. Da capire se verranno recuperate alcune delle aree che erano state individuate già dalla scorsa amministrazione. Vedi terreni a Santa Palomba, Ponte Galeria (via della Chiesuola), Settecamini (via di Casal Bianco) e Torre Spaccata.

La riqualificazione del parco

Il tutto con in parallelo le azioni, già previste prima dell'incendio, che riguardano la riqualificazione complessiva dei 120 ettari di parco. "Nel bilancio comunale abbiamo stanziato tre milioni di euro per i lavori, e due milioni di euro per la bonifica" ricorda Gualtieri. Bonifica che interesserà anche l'area ovest del polmone verde, dove tonnellate di rifiuti interrati attendono di essere rimosse dal 2017.

I cittadini dal canto loro chiedono di accelerare il più possibile. La rabbia generale per le tante mancanze della politica, che hanno messo a repentaglio la salute pubblica, si fa sentire. "Riceviamo da giorni frequenti richieste di mobilitazioni e azioni legali, strade sempre possibili, ma crediamo anche in un percorso condiviso che porti alla risoluzione dei problemi" commentano dal comitato Pac Libero. "Questo percorso passa da queste richieste: procedure e tempistiche certe per la "bonifica" dell'area dell’incendio e delle aree colpite dalla conseguente nube tossica, priorità alla tutela della salute; procedure e tempistiche certe per la delocalizzazione degli autodemolitori, che comporti anche tutela occupazionale e ripristino del ciclo dei rifiuti; accelerazione di tutte le procedure già avviate per la realizzazione del parco, come da ultima commissione capitolina Ambiente le risorse ci sono, vanno utilizzate. Offriamo collaborazione, ma non faremo sconti: la salute pubblica vi impone senso di responsabilità e tempi di risposta rapidi con farti e atti concreti".