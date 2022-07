"A Centocelle un disastro annunciato". Tre anni fa un esposto ai vigili del fuoco sugli autodemolitori

Che gli autodemolitori su viale Palmiro Togliatti rappresentassero un potenziale pericolo per la cittadinanza, i comitati della zona lo immaginavano da tempo. Su 26 presenti nel parco archeologico di Centocelle, 21 sono andati a fuoco sabato pomeriggio nel maxi rogo che ha colpito l'area verde provocando danni ambientali ancora tutti da quantificare.

Parliamo di attività - fatto salvo qualche caso di abusivi indagati dalla Procura - regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, con autorizzazione puntualmente rinnovata da Roma Capitale negli anni, che esercitano su terreni di loro proprietà. Terreni dove però è stato nel frattempo apposto un vincolo paesaggistico, elemento (insieme alla vicinanza alle case) che basterebbe stando alla normativa vigente a obbligare l'amministrazione a una delocalizzazione delle attività altrove. Sarebbero dovuti intervenire Comune e Regione, che negli ultimi 25 anni e più hanno però prodotto solo carte e nessun piano concreto per il trasferimento.

In tutto questo, i cittadini il 26 marzo 2019 denunciarono ai vigili del fuoco con un esposto, l'assenza di "adeguati sistemi anti incendio" all'interno degli sfasci. La risposta fu ambigua. Stando a quanto si legge, il rilascio delle specifiche autorizzazioni in materia non rientrava nella competenza dei vigili del fuoco trattandosi di impianti inferiori ai 3mila metri quadri. Il tutto veniva rimandato alle singole Conferenze dei Servizi attivate al tempo per i singoli impianti. Molte però finirono in un nulla di fatto, bloccate dal Tar, o come riferì l'allora assessora all'Ambiente Katia Ziantoni, si chiusero certificando diverse irregolarità. Insomma, un possibile problema era stato evidenziato.

Senza contare gli esposti alla Procura della Repubblica sul degrado ambientale del parco, inviati dagli attivisti di Pac Libero, tre dal 2017, anno dell'incendio che rivelò la presenza di tonnellate di rifiuti interrati sul lato ovest dell'area verde. Nessuno ha mai risposto.