Parco di Centocelle, tre milioni e mezzo di euro per bonifica e lavori: ecco gli interventi previsti

I fondi per la riqualificazione del parco di Centocelle sono tornati a bilancio. Tre milioni e mezzo di euro per bonifica e lavori che rendano usufruibili nuove porzioni di verde. La giunta ha approvato la scorsa settimana una deliberazione riguardante gli studi di fattibilità tecnico-economica di 15 interventi da realizzarsi sul patrimonio verde e su alcuni edifici che insistono all'interno di ville storiche e parchi cittadini. La cifra per gli interventi è la stessa già impegnata dalla scorsa amministrazione, che però non era riuscita a spenderla in tempo nel bilancio 2021.

Gli interventi sono ancora da definire nel dettaglio ma il piano comprende sia la bonifica dai rifiuti interrati dell'ex canale Mussolini, sul lato ovest del parco, che i lavori del secondo stralcio previsti da anni sull'area che confina con gli autodemolitori di viale Togliatti. Nell'elenco degli interventi previsti troviamo la piantumazione di alberi, la realizzazione di una rampa ciclo pedonale per l'accesso ai disabili, di nuovi viali per collegare la pista ciclabile a tutte le aree, di una nuova recinzione, di un impianto idraulico per l'irrigazione manuale, di un sistema di illuminazione. E ancora nuovi arredi urbani, rastrelliere portabici, tavoli da picnic e cestoni porta rifiuti, aree fitness, ludiche per bambini e un'area cani.

"La fase della progettazione di fattibilità o di primo livello è necessaria e propedeutica all'inserimento delle opere nel Programma triennale delle opere pubbliche, e l'approvazione da parte della Giunta capitolina rappresenta la fase di avvio dell'iter tecnico amministrativo per la realizzazione di questi interventi" ha spiegato l'assessore al Verde e Rifiuti Sabrina Alfonsi. "Alcuni dei progetti proposti sono la rielaborazione di obiettivi che erano stati programmati nella precedente consiliatura per l'annualità 2021, ma non attuati perché carenti di un approccio organico".

La bonifica urgente

La bonifica del parco dai rifiuti, lo ricordiamo, resta però l'urgenza, oltre a essere un'operazione propedeutica a qualunque altro intervento. Da un incendio di gennaio 2017 emerse una discarica di rifiuti interrati, con ogni probabilità residui dello sgombero di quello che fu il campo rom Casilino 900. Nonostante un'ordinanza specifica dell'allora sindaca Raggi che imponeva una bonifica immediata per la salute dei cittadini, nulla è stato fatto. In cinque anni gli esponenti pentastellati sono riusciti solo ad affidare all'università La Sapienza lo studio di caratterizzazione dei rifiuti (i cui risultati non sono stati mai resi noti) e a stanziare 500mila euro per raccolta e smaltimento. Fondi che non hanno fatto in tempo a impegnare nel 2021. E che ora sono nuovamente a bilancio.