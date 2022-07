"Il parco di Centocelle non ha subito danni significativi" 

"Il Parco archeologico di Centocelle non ha subito danni significativi tali da comprometterne la fruizione". A rassicurare i cittadini è il presidente del V municipio Mauro Caliste, ieri pomeriggio in sopralluogo con l'assessora Sabrina Alfonsi e il consigliere Giammarco Palmieri sul luogo del maxi incendio. Le fiamme di sabato scorso, con ogni probabilità partite dall'area dietro all'ex distributore Agip, che un tempo ospitava il campo rom Casilino 900, ha poi raggiunto gli autodemolitori, distruggendone una buona parte, e attraversato viale Togliatti fino al pratone di Torre Spaccata. Il resto del verde si è salvato.

Le immagini del post incendio all'interno del parco mostrano una distesa di cenere nera sull'area est, con i resti delle auto ridotte a brandelli dalle fiamme. Il resto del parco archeologico però, in totale 120 ettari di verde, non è stato compromesso ed è già fruibile alla cittadinanza. In realtà la fruizione, lo ricordiamo, riguarda i 33 ettari del cosiddetto primo stralcio, che si estendono lungo la via Casilina, unico attrezzato per i cittadini. Sul lato ovest, quello confinante con via di Centocelle, il secondo stralcio, c'è un ingresso ricavato dai cittadini, ma l'area aspetta interventi di riqualificazione.

Diossina oltre la norma

I danni ambientali nel quadrante però sono ancora da quantificare. Le centraline di Arpa Lazio hanno rilevato la presenza di diossina oltre la norma, certificata dai primi monitoraggi della qualità dell'aria e rilevati dai due campionatori ad alto volume utilizzati per la misura dei valori microinquinanti ossia diossine, furani, pcb e ipa - benzene. Composti pericolosi per l'ambiente e la salute che possono essere generati a seguito della combustione.