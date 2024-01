Parco di Centocelle, arrivano le prime piante: parte la forestazione attesa da 20 anni

Saranno 570 gli alberi e 425 gli arbusti da mettere a dimora nel parco di Centocelle. Agiranno come un polmone verde in uno dei quadranti più congestionati della città perché, quando saranno cresciute, queste essenze garantiranno un assorbimento pari a 47,7 tonnellate di Co2. Per raggiungere questo obiettivo è appena cominciata la messa a dimora delle prime piante.

La messa a dimora delle prime piante

In queste ore, ha fatto sapere il municipio V a margine di un sopralluogo effettuato dal presidente Mauro Caliste e dall’assessore all’ambiente Edoardo Annucci, è partita la messa a dimora dei primi 275 arbusti e, nella giornata del 17 gennaio, è previsto anche l’arrivo dei primi 150 alberi. Complessivamente verranno piantati nelle aree del parco dove si sono concluse le operazioni di “de-bombing”. L’area verde, nel mese di gennaio, è infatti stata chiusa proprio per consentire che venissero effettuati gli interventi di bonifica dalla presenza di eventuali ordigni bellici. Operazione propedeutica all’attesa messa a dimora degli alberi.

I nuovi accessi al parco

Oltre a quanto previsto nel masterplan del Parco, presentato l'estate scorsa alla casa della cultura del Municipio, si aggiungono ulteriori interventi che saranno in carico alla società Giubileo 2025 SpA che favoriranno l'accesso al parco dai quartieri limitrofi. In particolare, il dipartimento tutela ambientale sta lavorando di concerto con la società affinché ci sia la possibilità di accesso, prima dei tempi previsti, da via di Centocelle (secondo stralcio del Parco) e da via Casilina, in prossimità dell'ex benzinaio antistante il Casilino 900 (primo stralcio del parco). Questi interventi sono ancora di più necessari in quanto il parco, come ha già avuto modo di annunciare il Campidoglio, sarà utilizzato per accogliere degli eventi giubilari. L’apertura della porta santa quindi agisce come un volano per la riqualificazione dell’area verde.

L'occasione offerta dal Giubileo

“Come Giunta municipale siamo soddisfatti del lavoro che tutte le strutture coinvolte, a partire dal dipartimento tutela ambientale, stanno portando avanti per la realizzazione del parco archeologico di Centocelle, dopo venti anni di attesa e promesse disattese” hanno commentato il presidente Caliste e l’assessore Antonucci. “Sono stati fatti importanti passi in avanti per ciò che riguarda le aree dove erano presenti rifiuti e finalmente il primo e secondo stralcio del parco saranno pienamente fruibili e attrezzati”.

Come detto “Il Giubileo rappresenta un'opportunità in più che si inserisce nel percorso già avviato da Roma Capitale - hanno sottolineato il minisindaco e l'assessore all'ambiente del municipio V - per questa ragione auspichiamo che le interlocuzioni con Giubileo 2025 SpA possano determinare ulteriori benefici al territorio in termini di infrastrutture utili a migliorare l'accesso al parco dai quartieri limitrofi”.