Il fenomeno del sabato sera: parcheggia l'auto sui binari e in curva e blocca i tram per un'ora

La multa, il costo del carroattrezzi e del deposito a proprio carico e una denuncia in tribunale per interruzione di pubblico servizio presentata da Atac. Sabato sera carissimo per un automobilista romano che ieri, 12 febbraio, intorno alle 20.20 a Centocelle ha parcheggiato la propria auto sui binari, rendendo impossibile a un tram della linea 19 la curva che da via Federico Delpino conduce a via Giacomo Bresadola.

Risultato? Servizio tram bloccato per quasi un'ora, una fila di tram incolonnata tra via Delpino e via dei Castani, ma soprattutto decine di utenti del servizio pubblico costretti a scendere dal mezzo e a cercare soluzioni alternative, oppure ad attese lunghissime lungo la via Prenestina.

Alle 21 sul posto è intervenuta anche la polizia locale che, oltre a redigere il verbale, ha allertato il carroattrezzi, giunto alle 21.15. Poco meno di 10 minuti dopo l'auto è finita rimossa, con il servizio ripreso regolarmente.

Per l'automobilista fenomeno, dopo il probabile piacere di una cena in uno dei locali di Centocelle, la beffa di tornare sul luogo del misfatto e di non ritrovare l'auto, con annesso pensiero del furto della stessa.

Già in passato nello stesso punto si sono verificati episodi simili, spesso risolti nel giro di pochi minuti. A marzo 2019 su RomaToday abbiamo dato conto di una giovane che aveva lasciato l'auto a filo dei binari, bloccando i tram, per andare a fare una lampada [leggi qui]. Da diversi anni Atac per fronteggiare il fenomeno delle soste selvagge che bloccano il servizio di bus e tram, ha iniziato a portare i casi in procura, denunciando gli automobilisti per interruzione di pubblico servizio.