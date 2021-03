Centocelle, stanziati i fondi per la bonifica dell'Osteria dentro al parco archeologico

È rimasta per anni abbandonata, in qualche caso oggetto di pulizia volontaria da parte dei comitati di residenti. Ma nei prossimi mesi la sua storia millenaria tornerà a emergere: l’Osteria di Centocelle sarà oggetto di lavori di bonifica e di messa in sicurezza. Ad anticiparlo il Tg regione Lazio. Per risistemare il manufatto sono stati stanziati 150mila euro. A occuparsi dei lavori sarà la Soprintendenza speciale di Roma.

L’Osteria di Centocelle è stato costruito lungo l’antica via Labicana, oggi via Casilina. Sorge all’angolo con via Togliatti, dietro un distributore di benzina abbandonato.

Il perimetro è quello del Parco archeologico di Centocelle, dove ville romane, mausolei, sepolcri, tratti di acquedotto Alessandrino e ritrovamenti preistorici restano interrati in attesa della realizzazione del parco archeologico, all’interno del Comprensorio archeologico Casilino Ad Duas Lauros. Per il momento, l’Osteria di Centocelle sembra solo un rudere abbandonato.