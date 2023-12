A Centocelle un nuovo immobile per il progetto Dopo Di Noi

L’amministrazione del quinto municipio ha recuperato un immobile abbandonato da circa 20 anni che diventerà luogo per un nuovo centro Dopo Di Noi.

L’immobile si trova in via Carpineto 51 e i suoi lavori di ristrutturazione, già in corso, sono finanziati dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e vedono la collaborazione dell'Azienda di Servizi Pubblici alla Persona (ASP) Asilo Savoia e del Dipartimento Servizi Sociali. La struttura, al termine dei lavori attraverso un bando, ospiterà un nuovo centro del progetto a sostegno delle persone con disabilità e prive del sostegno familiare.

“Questa iniziativa rappresenta un passo concreto verso l'inclusione e il benessere delle persone con disabilità nel nostro territorio” – dichiara sottolinea l’assessore al Sociale del municipio V Antonino De Cinti. Sergio Scalia assessore al Patrimonio del municipio V sottolinea l’importanza del progetto che rafforza l’attenzione alle esigenze della comunità.

“Il progetto” – conclude il presidente del Municipio Mauro Caliste – “va oltre il recupero di uno spazio abbandonato; è un segno tangibile del nostro impegno nell'essere vicini a chi ha bisogno. Il nuovo centro non solo offrirà assistenza specializzata, ma sarà un luogo di accoglienza e inclusione, contribuendo a costruire una comunità più solidale”.