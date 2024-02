Parco di Centocelle, piantati i primi 150 alberi. "Diventerà un grande bosco urbano"

Nuovi alberi al parco di Centocelle. Terminate le operazioni di bonifica superficiale per scongiurare la presenza di ordigni bellici, svolte all’inizio di gennaio, è stato avviato l’intervento di rigenerazione del patrimonio arboreo dell’area verde. Giovedì 8 febbraio il minisindaco, Mauro Caliste, e l’assessore alla Transizione ecologica e al verde, Edoardo Annucci, hanno svolto un sopralluogo nel parco, insieme all’assessora ad Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, per fare il punto sul futuro del parco. “Sono stati anche piantati 150 alberi ed è stata terminata la messa a dimora, iniziata a metà gennaio, di 450 arbusti che arricchiranno il polmone verde di Centocelle - spiega Annucci -. Un primo passo fondamentale per restituire al parco la propria funzione ecologica”.

Il futuro del parco

Il progetto di restyling del parco di Centocelle, 126 ettari, è ampio e prevede la messa a dimora di 570 alberi di specie diverse tra i quali lecci, pioppi, olmi, roverelle, alberi di Giuda e di 425 arbusti di corbezzolo, lentisco, biancospino, ilatro sottile e lentaggine. Nuovo verde che contribuirà a creare un vero e proprio “bosco urbano” a Centocelle. E che, secondo uno studio, sarà in grado di assorbire 47.7 tonnellate l’anno di CO2. Ma l’intervento sul patrimonio arboreo costituisce solo un tassello del complessivo progetto partecipato di riqualificazione del parco, che nel 2025 ospiterà anche alcuni eventi del Giubileo, che prevedono la presenza di papa Francesco. Il masterplan è basato sui tre assi principali: forestazione, riorganizzazione della rete dei percorsi e degli accessi e valorizzazione delle funzioni del parco per il tempo libero, attività sportive e ricreative. Un traguardo importante dopo anni in cui i residenti della zona hanno convissuto con il pericolo dei rifiuti interrati, gli insediamenti abusivi continui, gli sfasciacarrozze, i cantieri per la riqualificazione del verde bloccati a metà. “Dopo anni di attesa il parco è finalmente al centro di un progetto di riqualificazione complessiva” spiega Annucci.

“La rigenerazione e l’ampliamento del parco - aggiunge Alfonsi – sono frutto di un processo partecipato con la rete delle associazioni territoriali che ha l’obiettivo di tutelarne le caratteristiche ambientali e valorizzarne la funzione essenziale di corridoio verde e di luogo prezioso per la biodiversità”. Secondo l’assessora l’intervento di riforestazione sta procedendo “nei tempi previsti dal cronoprogramma”.