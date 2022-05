Sergio Leone in un nuovo murale: "Con l'As Roma tributo a un grande romano e tifoso romanista"

Un murale dedicato a Sergio Leone spunta nel quartiere di Centocelle. Un omaggio al regista che ha fatto la storia del cinema mondiale, cittadino romano e tifoso romanista. La mano è quella dello street artist Lucamaleonte, che ha dipinto il volto di Leone su una palazzina Ater di via Tor de Schiavi.

L'omaggio a Sergio Leone

L'opera è stata promossa dall'AS Roma e Ater Roma, con il patrocinio della Regione Lazio, e rientra nell'ambito delle celebrazioni per i 150 anni di Roma Capitale. Nei mesi scorsi la realizzazione di una serie di murales raffiguranti grandissimi artisti romani come Gigi Proietti, Anna Magnani, Alberto Sordi e Lando Fiorini.

Leone, scomparso all'età di 60 anni, il 30 aprile del 1989, ha diretto capolavori che hanno segnato indelebilmente la storia del cinema come "Per un pugno di dollari", "Il buono, il brutto e il cattivo", "C’era una volta il West" fino al kolossal generazionale "C'era una volta in America", film diventato cult e ancora oggi riconosciuto come una delle pellicole migliori della storia del cinema mondiale.

L'inaugurazione del murale

All'inaugurazione ha preso parte anche il nipote dello storico regista romano, Federico. Insieme a lui l'assessore della giunta regionale del Lazio Massimiliano Valeriani, il presidente del V municipio Mauro Caliste e il direttore generale Ater Luca Manuelli. A rendere omaggio al regista anche gli studenti dell'istituto comprensivo del V municipio "Simonetta Salacone" che nelle scorse settimane avevano preso parte ad un appuntamento speciale di "A scuola di Tifo" dedicato al genio della cinematografia.

"Era da tempo che avevamo programmato con la Roma questo tributo a un altro romanista come Sergio Leone. Vogliamo ricordare grandi romani, abbiamo iniziato con Gigi Proietti, Lando Fiorini, oggi tocca a Sergio Leone. Sarà un tocco d'arte che rimarrà per tanti anni" ha dichiarato l'assessore Valeriani.

"È una giornata straordinara, questo murale si accompagna a tanti lavori che si stanno facendo nell'Ater. Abbiamo 2.500 appartamenti dell'Ater, qualcosa si sta facendo dopo tanti anni di nulla. Se mi permettete, da buon romanista, siamo veramente felici che l'AS Roma abbia sponsorizzato questo murale, è un cuore giallorosso che batte nel V Municipio", ha proseguito Mauro Caliste.

"Un'iniziativa stupenda, rappresenta i colori della nostra città, in famiglia siamo molto contenti. Questo murale ha un doppio legame abbastanza forte, rappresenta il cinema e la passione sportiva perché il tifo della Roma è sempre presente in quello che facciamo", ha concluso Federico, nipote di Sergio Leone.