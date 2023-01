Rifiuti abbandonati e vegetazione fuori controllo: nel municipio scatta la bonifica

Strade, parcheggi e aree verdi del municipio V al centro di un piano di "riordino" del territorio. La giunta ha deciso di attivarsi con una serie bonifiche finalizzate alla rimozione dei rifiuti abbandonati e della vegetazione incolta, interventi che i residenti chiedevano da tempo proprio alla luce della condizioni di incuria e abbandono in cui versavano.

In questi giorni gli uomini di Ama e del Servizio Giardini sono al lavoro tra i quartieri di Villa De Sanctis, il Quarticciolo e Centocelle, coordinati attraverso il tavolo per l’ambiente e il territorio istituito dalla giunta municipale. Le strade interessate sono viale della Primavera, all’altezza del parcheggio in prossimità della stazione Gardenie della metro C, e poi via Bisceglie - via dell’Incoronata (tra Quarticciolo e l’Alessandrino) e via Prenestina vecchia, da via dei Larici a via dei Ciclamini, incluso il tratto in prossimità dei magazzini del Teatro dell'Opera: "Sono interventi lunghi e complessi, oltre che dispendiosi - spiega Edoardo Annucci, assessore al Verde del municipio V - Abbiamo iniziato questa settimana, e proseguiremo per tutto il mese".

“Il verde pubblico è una priorità per la nostra amministrazione, dopo anni in cui non sono stati fatti adeguati investimenti per la manutenzione dei parchi e dei giardini. In ogni quartiere sono in corso attività ordinarie e straordinarie - hanno sottolineato il presidente del municipio V Mauro Caliste e l’assessore al verde, Edoardo Annucci - è evidente che il pregresso da recuperare è tanto, ma il percorso intrapreso sta permettendo la riconsegna alla cittadinanza di sempre più spazi riqualificati. Con il bilancio 2023 contiamo di poter destinare ulteriori risorse economiche per il verde, nella spesa corrente e nel piano investimenti, proseguendo così su questa strada”.